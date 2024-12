Arma fantasma, un “error grave” y de una familia acaudalada: Las 5 claves del asesinato del CEO de UnitedHealthcare por el que se detuvo a Luigi Mangione

Todos los ojos han estado centrados en saber más del presunto responsable, Luigi Mangione, joven de 26 años que fue detenido el lunes por en un McDonald’s de Pennsylvania.

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare ha remecido a Estados Unidos. Las imágenes, en las que se ve a un sujeto dispararle por la espalda a Brian Thompson, han dado vuelta al mundo.

Y todos los ojos han estado centrados en saber más del presunto responsable, Luigi Mangione, joven de 26 años que fue detenido el lunes por en un McDonald’s de Pennsylvania. Esa misma jornada el Departamento de Policía local formuló cargos en su contra por asesinato y otros delitos.

Pero el caso sigue generando dudas sobre cómo se planificó y qué habría llevado a Mangione, por ahora el único responsable, a cometer tal delito.

Cinco claves para entender el crimen de Brian Thompson:

Arma Fantasma:

Una de las claves que ha marcado el caso fue el arma que habría utilizado Mangione. Al momento de su detención se le encontró una denominada “arma fantasma”, que consiste en un tipo de arma de fuego casera y no rastreable.

“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm (…) Puede haber sido fabricada en una impresora 3D”, afirmó a medios locales Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.

Este tipo de armamento es de muy fácil acceso en Estados Unidos. Esto porque se montan solas (a veces en máximo 30 minutos), las piezas se pueden comprar por internet y no tienen número de serie o registro. Por otro lado, a la hora de comprar kits de estas armas fantasmas, no es necesario comprobar antecedentes, por lo que los compradores eluden los requisitos para poder acceder a ellas de forma “legal”.

Mostrar su cara a las cámaras:

Una de las mayores interrogantes que involucran el caso es por qué Mangione decidió mostrar su cara frente a cámaras de seguridad, cuando el crimen lo habría cometido con una mascarilla en su rostro.

“(Fue) uno de sus mayores errores”, dijo a CNN Internacional el agente especial retirado del FBI Daniel Brunner.

Mientras que John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley, detalló que “se baja la máscara y esboza esa gran sonrisa (…) Ese pequeño coqueteo entre los dos, de alguna manera de buen humor, en realidad arrojó lo que hasta ahora es la pista más significativa para identificarlo”.

La mochila y el dinero del Monopoly:

Una mochila abandonada llena de dinero del tradicional juego Monopoly fue otro de los aspectos que descolocó a las policías. El implemento fue hallado horas después del crimen abandonado en Central Park.

Para el criminólogo Casey Jordan, consultado por CNN, este acto fue “un error crucial”.

“Pero no subestimo la inteligencia de este sospechoso en particular (…) Ha habido mucha planificación. No podemos descartar que planeara que encontráramos la mochila, que dejara allí contraindicadores, cosas que despistaran la investigación”, explicó.

Hijo de una acaudalada familia de Baltimore:

Según pudo reconstruir CNN, Mangione es hijo de una acaudalada familia de Baltimore; además fue el mejor alumno de secundaria y licenciado por la Ivy League.

Por otro lado, había mantenido una activa presencia en las redes sociales durante años, publicando fotos sonriente de sus viajes, compartiendo su rutina de levantamiento de pesas y hablando de los problemas de salud a los que se enfrentaba.

Mangione se graduó en la prestigiosa Gilman School, una institución exclusiva para varones reconocida como una de las escuelas privadas más distinguidas de Baltimore, donde fue el estudiante con mejor desempeño académico en 2016.

Reconocido en un McDonald’s

Días después del crimen y con su imagen circulando en todas las plataformas, Mangione apareció en el McDonald’s de East Plank Road, cerca de la Interestatal 99. Allí fue reconocido por los clientes habituales del recinto. Uno de ellos advirtió al personal del recinto, quienes llamaron a la policía.

Mangione llevaba una mascarilla médica, un gorro marrón y una chaqueta oscura.

Los policías que llegaron al lugar “inmediatamente lo reconocieron (…) No pensamos ni dos veces en ello”.

Por lo que se le acercaron y le pidieron una identificación. Mangione les pasó una que lo identificaba como Mark Rosario de Nueva Jersey. La Policía verificó y no encontró registros que coincidieran con la identificación. Cuando le dijeron al hombre que estaba bajo investigación policial, les dio a los oficiales su nombre real…Tras eso fue detenido.