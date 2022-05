(CNN) – Una ex empleada del aeropuerto de Seattle declaró este miércoles que fue testigo de cómo Amber Heard agarró a una mujer con la que estaba viajando y le arrancó un collar que llevaba.

Beverly Leonard, quien brindó testimonio a distancia desde Arizona, declaró que estaba en la zona de equipajes cuando vio a Heard con una “compañera de viaje“.

“La Sra. Heard se mostró agresiva con su compañera de viaje y la agarró del brazo y le quitó un collar. Observé que lo tenía en la mano”, dijo Leonard. “Parecía no estar muy firme sobre sus pies, tenía los ojos borrosos y llorosos, y pude oler alcohol“.

Leonard testificó que vio que la mujer con la que estaba Heard tenía “una abrasión en el lado del cuello donde estaba el collar, como una quemadura de la cuerda al quitársela“.

“En ese momento me levanté y me acerqué para intentar separar lo que parecía ser una pelea“, dijo Leonard. “Llamé a un compañero para que me ayudara. Me interpuse entre ellas y las separé, impidiendo que hubiera más lesiones o una escalada“.

Leonard declaró que se puso en contacto con el equipo de Depp el martes por la noche.

“No tenía ningún deseo de salir en televisión“, dijo Leonard. “De hecho esperé una llamada y me pregunté por qué no me habían contactado“.

CNN informó previamente que Heard había sido arrestada por un cargo de agresión de violencia doméstica contra su ex pareja en el aeropuerto de Seattle Tacoma en 2009, un incidente que fue ampliamente reportado poco después de que Heard recibiera una orden de restricción contra Depp en 2016.

Heard testificó en el estrado que nunca ha agredido a Depp “ni a nadie con quien haya estado vinculada románticamente, nunca” y calificó las historias sobre el arresto como una “campaña de desprestigio“.

La detención de Amber Heard en 2009

Perry Cooper, un portavoz del Puerto de Seattle, confirmó previamente a CNN que Amber Heard fue detenida en el aeropuerto de Seattle Tacoma el 14 de septiembre de 2009 por un cargo de agresión de violencia doméstica, pero que la oficina del fiscal declinó presentar cargos contra Heard en el caso. Casey McNerthney, portavoz de la fiscalía del condado de King, confirmó la detención de 2009 por un delito menor de violencia doméstica.

“La policía toma las decisiones de arrestar y la policía del puerto de Seattle se encargó de la detención”, dijo McNerthney en un comunicado a CNN, pero no comentó por qué finalmente no se presentaron cargos.

Al final de la sesión en el tribunal el miércoles, el equipo de Depp confirmó que tiene un testigo de refutación más, y el equipo de Heard podrá a su vez presentar un testigo de refutación a estas declaraciones. Se espera que el viernes 27 se presenten los alegatos finales.