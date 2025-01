Alto al fuego: Israel dice “estar listo” y Hamás informa que acuerdo está en sus “etapas finales”

Desde Israel dijeron a CNN haber realizado “todos los compromisos necesarios para llegar a un acuerdo”.

(CNN/CNN Chile) – Hamás e Israel están en el punto más cercano a un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes de lo que han estado en meses.

Este martes, Catar confirmó el acuerdo “está próximo” y que las negociaciones indirectas se desarrollan en Doha para solucionar “simples puntos” relativos a su implementación.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, sostuvo que “hemos superado los principales obstáculos (…). Las negociaciones se desarrollan ahora en Doha de forma indirecta sobre los últimos detalles”.

¿Qué dicen desde Hamás sobre el alto al fuego?

Las conversaciones con Israel para alcanzar un acuerdo han llegado a sus “etapas finales”, dijo Hamás en un comunicado este martes, añadiendo que esperaba que la última ronda de negociaciones concluyera con “un acuerdo claro y completo”.

Desde la organización también señalaron que había informado a las facciones palestinas sobre el progreso logrado en las conversaciones y que los líderes de las facciones estaban satisfechos con los acontecimientos.

“Los dirigentes del movimiento y las distintas facciones destacaron la necesidad de continuar la comunicación y las consultas”, añadieron desde Hamás.

Desde Israel dicen “estar listos” para el alto al fuego

Un funcionario israelí comentó que su gobierno está “listo para un alto el fuego”. “Creemos que hemos hecho todos los compromisos necesarios para llegar a un acuerdo. Está en manos de Hamás y ellos deben tomar esta decisión”, dijo a CNN.

Si bien el funcionario caracterizó repetidamente el éxito o el fracaso de un acuerdo como algo que está en manos de Hamás, las negociaciones indirectas aún están en curso. Se espera que cientos de prisioneros palestinos, incluidos algunos condenados por matar israelíes, sean liberados de las cárceles israelíes, mientras que 33 rehenes serán liberados de Gaza.

El funcionario israelí no pudo decir exactamente cuántos prisioneros serán liberados porque Hamás aún no dijo cuántos de los rehenes murieron. “Hasta que Hamás nos diga cuántos de nuestros rehenes están vivos, no sé cuántos prisioneros —terroristas— serán liberados”, dijo el funcionario, y agregó que serán “muchos cientos”.

El funcionario reiteró que las conversaciones están más cerca que nunca de un acuerdo. “Nunca hemos estado en negociaciones tan detalladas sobre cientos de miles de detalles”, dijo el funcionario.

Si bien el funcionario no se comprometió con el alto el fuego que conduzca al fin de la guerra, dijo que Israel está ansioso por “traer a todos nuestros rehenes de regreso a casa” y entablará negociaciones para ingresar a la segunda fase del acuerdo de buena fe, lo que podría conducir a la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza.