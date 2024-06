Londres: Grupo de activistas vandalizan el retrato oficial del rey Carlos III

El grupo de Animal Rising publicó un video en sus redes sociales en el que se ve a dos activistas utilizando un rodillo de pintura para pegar carteles sobre el retrato del monarca.

(CNN) — Activistas de un grupo de derechos de animales vandalizaron el primer retrato oficial del rey Carlos III, actualmente expuesto en una galería de Londres, Reino Unido.

El grupo de campaña Animal Rising publicó un video en sus redes sociales en el que se ve a dos activistas utilizando un rodillo de pintura para pegar carteles sobre el retrato del monarca.

El público ha podido visitar gratuitamente el retrato del monarca, el cual se expone en la galería Philip Mould del centro de Londres hasta el próximo 21 de junio.

El cuadro, es el primer retrato oficial del rey Carlos como monarca, que rápidamente generó ruido apenas se presentó a principios de este año. El artista Jonathan Yeo representó al rey sobre un fondo de pinceladas rojo carmesí, lo que provocó reacciones encontradas.

Los activistas cubrieron la cabeza del rey con una imagen del personaje de dibujos animados británico Wallace de la serie cómica “Wallace and Gromit”. También se pegó un cartel con un globo sonoro con la siguiente descripción: “Nada de queso Gromit, mira toda esta crueldad en las granjas de la RSCPA“.

¿Por qué vandalizaron el cuadro?

La acción pretendía llamar la atención sobre un nuevo informe que publicó el grupo el pasado domingo, el cual detalla una investigación sobre 45 granjas cuyas normas sanitarias están garantizadas por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). El programa Assured de la RSPCA promete que los animales de las granjas protegidas disponen de más espacio vital y que nunca permanecen en jaulas. La carne, el pescado y los productos lácteos producidos en estas granjas llevan el logotipo de la RSCPA. Animal Rising describió sus conclusiones como «condenatorias», alegando que encontraron «crueldad animal grave» en todas las granjas visitadas.

En el último mes, el rey Carlos se convirtió en patrón real de la RSPCA. En una declaración facilitada al diario británico The Telegraph, un activista de Animal Rising explicó que “siendo el rey Carlos un gran fan de ‘Wallace and Gromit‘, no se nos ocurrió mejor manera de llamar su atención sobre las horribles escenas que se viven en las granjas RSPCA Assured! aunque aún esperamos que esto divierta a su majestad, también le pedimos que reconsidere seriamente si quiere que se le ascocie con el horrible sufrimiento que se vive en las granjas avaladas por la RSPCA”.

(Durante un compromiso en 2012 en Clarence House con motivo del Jubileo de Diamante de la difunta reina Isabel, la reina Camilla dijo a un grupo de hijos de su marido que “Wallace and Gromit son sus personas favoritas en el mundo”).

¿Quiénes son Animal Rising?

Animal Rising se describe a sí misma como una organización no violenta que hace campaña por una “transición urgente a un sistema alimentario sostenible y justo basado en las plantas”. También pide que se elimine el programa Assured de la RSPCA, que, según afirman, encubre “la crueldad a escala industrial”.

La RSPCA respondió a las afirmaciones de Animal Rising en un comunicado facilitado a CNN el martes, en el cual afirmaron que “cualquier preocupación sobre el bienestar en las granjas certificadas RSPCA Assured se toma muy en serio y RSPCA Assured está actuando con rapidez para investigar estas acusaciones”.

“Hemos respondido de forma abierta y transparente a los desafíos de Animal Rising a nuestro trabajo en las granjas”, continúa el comunicado. “Aunque entendemos que Animal Rising, como nosotros, quiere lo mejor para los animales, su actividad es una distracción y un desafío al trabajo que todos estamos haciendo para crear un mundo mejor para todos los animales”.

La organización también dijo que estaba “conmocionada” por el vandalismo de la pintura. “Agradecemos el escrutinio de nuestro trabajo, pero no podemos tolerar actividades ilegales de ningún tipo”, decía su declaración.

De acuerdo con Philip Mould, dueño de la galería donde se expone el retrato, el cuadro no sufrió «ningún daño», ya que estaba protegido por una capa de Perspex. Mould dijo a CNN que los adhesivos que utilizaron los activistas permanecieron “menos de diez segundos”.

Los activistas dejaron las instalaciones después de que se les pidiera que lo hicieran, Mould dijo, y agregó que la galería también presentó un informe policial.

Actualmente no hay planes para restringir la exhibición de la pintura, aunque el personal permanecerá “en alerta” después del incidente, dijo Mold.