Durante esta jornada, vecinos de la comuna de El Bosque se manifestaron exigiendo insumos alimenticios para poder realizar una cuarentena efectiva. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, afirmó que cuando se termine la pandemia del COVID-19 “se nos va a venir un tsunami social”.

El diputado aseguró que los políticos de Chile han actuado de manera “irresponsable, no estamos siendo capaces de responder a la ciudadania”, por lo que él cree que la crisis social “se viene como un tsunami, no vamos a ser capaces de reaccionar y con justa razón la gente nos va a decir que no hicimos la pega”.

Lee también: El Bosque: “El problema no es la cuarentena, es la ausencia de un Estado que no se preocupa por su pueblo”

Ante esto, el presidente de RN preguntó: “¿Vamos a solucionar esto a palos? ¿Otra vez vamos a encargarle a carabineros que solucione los problemas sociales?”.

Desbordes predice una crisis social muy grande “como la del ’85, en el mejor de los casos”. En este punto, especificó que su papá estuvo cesante en esa época, por lo que lo pasó muy mal.

Lee también: Ministro Palacios: “Es re fácil decir ‘la violencia siempre es mala’, pero hay que ponerse en los zapatos de ellos”

“En mi niñez era habitual que gente pasara pidiendo un pedazo de pan. He escuchado a mucha gente que me dice que esta empezando a ver esto otra vez”, afirmó Desbordes.

El timonel de RN es ex estudiante del El Liceo Polivalente Juan Gómez Millas y contó que en el grupo de WhatsApp de la generación hay ex compañeros pasando hambre hace dos semanas. Por lo mismo, pidió a la clase política hacer el intento de conversar y no tensionar las discusiones.