Undurraga tras fallidas elecciones en Evópoli: “Las declaraciones de Gloria Hutt no fueron muy afortunadas”

En conversación con CNN Prime, el parlamentario señaló que “se nos trata de que incluso queremos tomarnos el partido por secretaría. Nosotros no somos golpistas, somos profundamente democráticos”.

El diputado Francisco Undurraga se refirió a la fallida elección para definir a la nueva directiva nacional de Evópoli, afirmando que “es lo más bochornoso que nos ha pasado”.

Este domingo, el tribunal supremo de la tienda suspendió los comicios internos debido, entre otras cosas, a problemas de conexión de la empresa contratada con el Registro Civil.

¿Qué dijo el diputado Undurraga?

En conversación con CNN Prime, el parlamentario partió señalando que “lo que sucedió no tiene solamente que ver con un atoche en el tiempo de la gente que va a ir a votar (…), sino que también con las desconfianzas que se le generaron al tribunal supremo a raíz del propio proceso”.

Respecto a las culpas, afirmó que “estamos a la espera de un informe del tribunal, pero sí sucedió que personas que estaban habilitadas para votar —o que debieron estar habilitadas—, lamentablemente no votaron”, asegurando que “la directiva es la que finalmente firma los contratos con la empresa”.

Lee también: Johannes Kaiser lanza grave acusación contra el Partido Comunista: “Yo creo que son una organización criminal”

Sobre los dichos de la presidenta del partido, Gloria Hutt, quien afirmó no haber estado involucrada en el proceso, sostuvo: “Quiero creerle que ella no se involucró. (…) Aquí no se trata de buscar culpabilidad en términos de primera persona, pero sí de asumir las responsabilidades”.

“Quien escogió la plataforma (encargada de los comicios internos), hasta donde nosotros tenemos entendido, es el partido, los representantes legales del mismo, y quienes hacen los contratos son el presidente y el secretario general”, dijo, aunque insistió en que “esto hay que investigarlo”.

#CNNPrime | Francisco Undurraga, diputado Evópoli, por dichos de Gloria Hutt: “Se nos trata como quisiéramos tomarnos el partido por secretaría. No somos golpistas, somos profundamente democráticos”@tv_monica

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/0ypdMptiuo — CNN Chile (@CNNChile) December 16, 2024

“Las acusaciones cruzadas tampoco son lo que conviene, ya que después de la elección vamos a tener que reconstruir las confianzas dentro del partido y creo que eso es muy importante”, agregó el parlamentario, pese a cuestionar nuevamente los dichos de Hutt en conversación con Radio Duna.

“Sus declaraciones no fueron precisamente muy afortunadas, donde se nos trata de que incluso queremos tomarnos el partido por secretaría. Nosotros no somos golpistas, somos profundamente democráticos, igual que lo creo que es ella y me parece que ese nivel de confrontación no es sano”, dijo.

Reforma previsional

El parlamentario también abordó el avance de las negociaciones por la reforma previsional. “Aquí más que opinar y ponerle ripios a esta negociación, nosotros desde Evópoli, con la misma vocación que con la que hemos concurrido a muchos otros aspectos de la historia de este país, no nos vamos a restar”.

“No vamos a traicionar los principios de la derecha, sí vamos a actuar como creemos que debemos en términos de respetar nuestro ideario y nuestras proposiciones. Lo que haremos —y hemos hecho— es salir a discutir en la cancha y no estar en la galería tirando peñascazos para que esto no resulte”, añadió.

—¿Y a qué llamaría usted a Republicanos?

—Ellos han insistido tozudamente en que no van a aceptar ninguna cosa si no es el maximisismo que están declarando, a pesar de que no han propuesto ninguna solución en relación con el tema. Ellos tendrán que decir mañana por qué están votando así, por qué están despreciando a las mujeres, porque sus propias hijas van a tener una jubilación peor que la de sus propios hijos.

“Nosotros estamos por hacer justicia social. (…) Para hacer populismo Evópoli no está. Los parlamentarios de Evópoli han sido súper responsables en esas materias y en otras más y nuestras convicciones siempre van a estar por llegar a acuerdos, no por ser populistas”, complementó.

—¿Usted cree que todo Chile Vamos va a estar alineado?

—Nosotros esperamos solucionarlo ahora y por eso nuestros senadores de Chile Vamos están sentados a la mesa y no están dispuestos a romperla. Pero nadie está obligado a aceptar lo imposible y desde ese punto de vista nosotros vamos a respetar como parlamentarios de Evópoli este acuerdo y espero que nos acompañen el 100% los parlamentarios de Chile Vamos al menos y que el actual gobierno sea capaz de controlar a su gente y también acompañen este acuerdo. Sin embargo, más que pelear por potenciales sí o no en una votación que todavía no existe, dejemos trabajar a la gente para que pueda llegar a un acuerdo que es necesario para Chile.