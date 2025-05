“No es asunto nuestro”: Estados Unidos toma distancia de conflicto armado entre India y Pakistán

En una entrevista con Fox News, el vicepresidente, JD Vance, afirmó que Estados Unidos no tiene capacidad de controlar la situación, aunque expresó su preocupación por el riesgo de una guerra regional o incluso un conflicto nuclear.

(CNN) – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo hoy en una entrevista que el conflicto entre India y Pakistán “no es, fundamentalmente, asunto nuestro”, aunque él y el presidente Donald Trump están animando a los países a reducir la escalada.

“Lo que podemos hacer es intentar animar a esta gente a que desescalen un poco la situación, pero no vamos a involucrarnos en medio de una guerra que, en esencia, no es asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla. Estados Unidos no puede decirles a los indios que depongan las armas. No podemos decirles a los pakistaníes que depongan las armas. Por lo tanto, seguiremos investigando este asunto por la vía diplomática”, declaró Vance a Fox News.

“Nuestra esperanza y expectativa es que esto no desemboque en una guerra regional más amplia o, Dios no lo quiera, en un conflicto nuclear”, continuó Vance. “Por ahora, no creemos que eso vaya a suceder”.

La tensión entre India y Pakistán continúa aumentando, según informa CNN.

Funcionarios indios afirman que Pakistán disparó misiles y drones contra instalaciones militares en India y la Cachemira, administrada por India.

Islamabad ha negado esta afirmación, pero anteriormente afirmó haber matado entre 40 y 50 soldados indios a lo largo de la frontera de facto en Cachemira y derribado más de dos docenas de drones indios.

Mientras tanto, India confirmó que ha atacado sistemas de defensa aérea en Pakistán.