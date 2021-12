La tarde de este viernes, el Servel interpuso una querella en contra de Sebastián Izquierdo, el líder de Capitalismo Revolucionario, tras difundir un video en el que invitaba a sus seguidores a objetar todos los votos a favor de Gabriel Boric.

En conversación con CNN Chile, el presidente del Consejo Ejecutivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle explicó que para objetar un voto “tiene que haber fundamentos”.

“Un voto objetado es un voto que tiene un problema que normalmente discute si la preferencia está bien hecha o si es blanco o nulo. No estamos hablando de un voto en que la preferencia esté correctamente hecha”, añadió.

En ese sentido, indicó que comúnmente se trata de votos en que “la preferencia se hace de una forma diferente: se subraya el nombre, no se alcanza a cruzar la línea, se marcan con una X, etc. Pero claramente tienen preferencia”.

Asimismo, Tagle detalló que los apoderados de mesa “tienen el derecho de dejar una objeción en el acta, el voto se escruta a favor del candidato que indique la preferencia, eso lo decide la mesa, y puede quedar en un sobre aparte que es el de los votos escrutados, de tal forma que cuando el Tribunal revise esa mesa pueda pedir ese sobre y revisar los votos y volver a calificarlos”.

“Esto de que alguien llegue a la mesa y diga ‘todos los votos de un candidato son nulos o los objeto porque yo lo digo’ no es correcto, no es legítimo, ni aceptable y no se puede hacer porque básicamente aquí el delito es impedir el funcionamiento de la mesa”, enfatizó.

Respecto a las atribuciones con las que cuentan los apoderados de mesa , expresó que “principalmente actúan por presencia, es un control ciudadano para que la mesa haga los procedimientos correctos y su actuación es que la mesa no se ponga de acuerdo en hacer irregularidades”.

“El principal derecho no es sólo ver los votos, sino que dejar estas objeciones en las actas escrutinio (…) el apoderado también tiene el derecho a llevarse una copia del acta de escrutinio y tiene derecho a firmarla de tal forma que sea esa el acta que él revisó y no otra”.

El presidente del Consejo Ejecutivo del Servel detalló el procedimiento que se seguirá esta vez cuando se cierren oficialmente las mesas. “Hemos especificado mucho mejor esta norma, hemos dicho que a las 18:00 horas entre toda la gente que esté afuera del local hacia la mesa, para que la fila se haga adelante de la mesa y sea el presidente quien pueda ver si hay gente en disposición de votar y si la hay que le permita votar a todos y que no hayan filas afuera del local”.

Por último, adelantó que los resultados del balotaje podrían pronunciar al nuevo presidente de Chile antes de las diez de la noche. “Los resultados de las mesas en Chile pueden comenzar a entrar al sistema a eso de las 19:00 horas, y ahí una tendencia importante a las 20:00 y a las 21:00 horas debería estar ya que es rápida la digitación”.