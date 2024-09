Subsecretario Orellana cuestiona sueldo de Cubillos en la USS: “La gran mayoría de universidades reciben fondos públicos”

Por CNN Chile 26.09.2024 / 23:24 Compartir

{"multiple":false,"video":{"key":"yhvzKEUf5Ki","duration":"00:26:13","type":"video","download":""}}

La autoridad aseguró que aunque las universidades tienen libertad para fijar salarios, no pueden lucrar ni usar fondos en actividades no educativas. También destacó que el sueldo de Cubillos, significativamente superior al promedio de $2 a $4 millones para profesores de jornada completa, "no está dentro del promedio".