Quedan solo días para las elecciones del 21 de noviembre, y varios parlamentarios ya han expresado por quién votarán este domingo, como lo fue la senadora Jacqueline van Rysselberghe al ratificar su apoyo a José Antonio Kast.

Para profundizar en este tema, en conversación con CNN Chile la parlamentaria UDI aseguró que Sebastián Sichel no tiene la actitud convocante necesaria para estos comicios.

“Sichel empezó a pelear con la gente de nuestro sector. Somos una coalición de centro derecha y nuestros adversarios políticos están al frente. Y continuó con esa actitud que es poco convocante. Por lo tanto, me parece que él se ha planteado frente a la izquierda, con un discurso convocante, para enfrentar la violencia y con una flexibilidad para cambiar las cosas de su programa, es por eso que decidí apoyar a José Antonio Kast”, explicó.

A su vez, aseguró que el candidato del Partido Republicano tiene la capacidad de enfrentar a la izquierda y defendió su actuación en el debate del pasado lunes. “José Antonio Kast ya va a pasar a segunda vuelta, pero la decisión la tomé porque creo que para ganarle a la izquierda, hay que enfrentarla unido, y para eso hay que convocar a todos. Fue un debate difícil porque claramente estaban todos en contra de él. Pero hay que quedarse con lo positivo. Para mí fue muy importante de mostrarse flexible a momento de modificar su programa, creo que todas las cosas están hechas por los seres humanos y podemos equivocarnos“, aclaró.

Acusación Constitucional

La senadora también se mostró aliviada tras el rechazo de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera en el Senado, ya que según ella hubiera sido un daño a la democracia.

“Por suerte de rechazó porque creo que da cierta dosis de esperanza. Porque no lo que no puede pasar en su país que por mayorías circunstanciales se pongan o saquen presidentes por secretaría. A menos que haya una causa judicial probada, cosa que no había en este caso. Eso es atentar contra de la democracia. Lo que corresponde es que una vez que termine su mandato pueda ser reemplazado”, afirmó.

Respecto al legado de este gobierno, la ex presidenta de la UDI sostuvo que serán recordados por su gran trabajo en la pandemia. “Se hicieron hartas cosas, pero hay que reconocer que un gobierno super difícil. Pero reo que sin duda el gobierno fue eficiente en el tema de la pandemia. Creo que hoy estamos viviendo un rebrote, pero con consecuencias sanitarias muy menores a lo que fue la primera y segunda ola, porque estamos todos vacunados. Y eso no es casualidad, eso es gestión”, afirmó.

También argumentó que este gobierno es imposible compararlo con otro, porque “no hay ningún otro gobierno en la historia de Chile que le hubiera tocado un estallido donde se empezó a quemar el país, y parte del mundo político validaba esa violencia y no la condenaba. Y no terminamos de salir de eso, y nos metemos en una pandemia”.

Parlamentarias y Karina Oliva

La representante de la octava región también se la jugó por un resultado para este domingo, donde no cree que favorezca a su sector en el parlamento.

“El resultado de nuestro sector no va hacer muy bueno. Sin embargo, espero que en el Senado mantengamos una buena representatividad. Y además creo que en la presidencial es que va a pasar Kast y Boric a segunda vuelta”, anticipó.

Por último, al ser consultada por el caso de la campaña de Karina Oliva, espera que se den las explicaciones correspondientes.

“Tiene que dar una explicación porque ellos eran los aladines de las boletas ideológicamente falsas y eso tiene todo el olor de ser exactamente lo mismo. No corresponde que se estén financiando campañas con boletas a honorarios. Y espero que la fiscalía actué de oficio como lo hizo hace algún tiempo”, concluyó.