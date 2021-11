“Es necesario que el pueblo entre al Congreso para que se hagan los cambios que venimos exigiendo hace tanto tiempo”, dijo Gustavo Gatica en un video difundido por la candidata a senadora Fabiola Campillai, donde le expresa públicamente apoyo a su candidatura independiente al Senado para representar a la Región Metropolitana.

El joven estudiante ha sido ícono del estallido social chileno tras los lamentables eventos donde quedó ciego producto de disparos de perdigón en medio de las manifestaciones, en un caso que sigue siendo investigado por Fiscalía y que tienen con medidas cautelares al oficial de Carabineros, Claudio Crespo, imputado por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas.

Campillai, quien también perdió la vista, incluyendo el gusto y el olfato, tras el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a un paradero para tomar un bus en dirección a su trabajo en la comuna de San Bernardo y en el contexto del estallido social, agradeció en redes sociales el apoyo de Gatica a su campaña para llegar al Senado.

“Con mi compañero Gustavo Gatica. Ser la primera senadora no vidente en la historia de Chile me llena de emoción y responsabilidad. Seguiremos luchando por nuestros DD.HH., pues voy por Gustavo y por tod@s quienes hemos sido postergad@s en esta sociedad”.

— Fabiola Campillai es Dignidad (@DignidadFabiola) November 16, 2021