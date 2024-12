Senador Saavedra advierte que diputados podrían estar excediendo sus facultades con cuestionario de Comisión Investigadora a Monsalve

En entrevista con CNN Chile Radio, el senador del Partido Socialista recalcó que si Monsalve no responde a las preguntas, lo tildarán de "irresponsable".

Hace algunos días se dio a conocer que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el Caso Monsalve enviará un cuestionario al exsubsecretario para que responda en torno a las dudas que aún persisten en la causa.

Actualmente, la otrora autoridad de Gobierno se encuentra en prisión preventiva en Capitán Yáber, en medio de la indagatoria por una denuncia por abuso sexual y violación.

Bajo ese contexto es que el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, manifestó en CNN Chile Radio que Monsalve “hoy día es una persona civil, no tiene ninguna responsabilidad, está en su fuero interno si responde o no responde las preguntas, no tiene ninguna obligación”.

Lee también: Ministra Vallejo declarará este lunes ante comisión investigadora de la Cámara por Caso Monsalve

En ese sentido, recalcó que aquello debe quedar claro, ya que “a veces se sobrepasan en las facultades que pueden tener los parlamentarios, diputados particularmente, respecto de hacer preguntas cuando hay comisiones, o tener intervenciones que van más allá de lo permisible”.

Consultado sobre si cree que los diputados se pueden estar excediendo en sus atribuciones en la Comisión Investigadora, el senador respondió: “A veces sí”.

“En que se exigen cosas que no corresponden, como pedirle.. en sus atribuciones no le pueden pedir nada, porque van a colocar a Monsalve si no responde, como irresponsable, como que no quiere.. no si él se acoge a sus facultades y a sus derechos”, complementó.

Finalmente, Saavedra apuntó a que la comisión está llevando adelante un juicio político, y que espera que prontamente se lleguen a conclusiones que “ayuden a mejorar la gestión pública”.

Cabe recalcar que Manuel Monsalve no tiene la obligación de responder al cuestionario, es decir, si no responde, no tiene ninguna implicancia legal.