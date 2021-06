Luego de su aprobación en la Cámara, el proyecto del IFE Universal es discutido al interior de la Comisión de Hacienda del Senado. En conversación con CNN Chile, el legislador Carlos Montes (PS) e integrante de la comisión, indicó que “en lo fundamental está en buena línea, pero el problema principal está en las pymes porque el gobierno no ha planteado nada muy sólido sobre las pequeñas empresas”. De todas formas, “es bastante probable que esto se defina o ahora en la noche o mañana en la mañana”, pero lo que se busca es que “el gobierno se comprometa a sacar adelante a las pymes, y eso probablemente va a demorar mucho más que el IFE”, destacando que “no hay reactivación sin las pymes”. Enfatizó que “la propuesta de la oposición es que debe haber subsidio significativo que les permita capear el temporal y prepararse para lo que viene, y el gobierno ha propuesto un millón y fracción (…). Sin embargo, uno no entiende. En la historia, el Estado ha creado varios organismos para preocuparse de las pymes (…), entonces uno dice qué pasa, que cuando hay una crisis en vez de fortalecerlos, no lo hace”. Añadió que “quien conduce el Estado, que es el gobierno, no ha asumido su responsabilidad”. Finalmente, se refirió también al emplazamiento de Narváez a Provoste para definir su eventual candidatura presidencial. Sobre esto, Montes declaró que no es una crítica, sino que “el pedir que se defina luego, es decir avancemos en el camino de llegar a tener una definición para tomar una decisión ciudadana”.