Senador Araya afirma que general Iturriaga “fue bastante imprudente” al revelar información sobre número de contingente

Consultado por CNN Chile sobre si considera imprudente la información divulgada por el Comandante en Jefe del Ejército respecto a la dotación de soldados, Araya señaló que sí, dado que compartió datos sensibles que han generado reacciones a nivel internacional.

Pedro Araya, senador del Partido Por la Democracia (PPD) y presidente de la Comisión de Defensa, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a los cuestionamientos planteados por el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, sobre el déficit que enfrenta la institución para financiar el aumento de la dotación, en medio de la discusión de la Ley de Presupuesto 2025.

En ese contexto, Araya señaló que le sorprende que no haya existido una conversación previa con Iturriaga respecto a las necesidades presupuestarias del Ejército.

Desde su perspectiva, los dichos del general Iturriaga “instalan, a mi juicio, una situación que no es tal”, y subrayó: “Aquí no hay déficit, y no se están dejando de realizar operaciones por falta de recursos”.

En la misma línea, Araya agregó que en los últimos años este problema se ha acumulado debido a que muchos jóvenes no quieren realizar el servicio militar. “Este no es un problema del gobierno de Gabriel Boric; de hecho, cuando uno mira las cifras, el peak de puestos sin llenar se dio durante el periodo de Sebastián Piñera”, concluyó.

Además, se refirió a la problemática expuesta por el general Iturriaga, señalando: “Entiendo las palabras del general Iturriaga porque cada día le estamos exigiendo mayores labores a las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, dejó en claro que no se trata de un tema presupuestario.

“Me atrevería a decir que si el ministro de Hacienda, Mario Marcel, le dijera al general Iturriaga ‘le autorizo ​​todo lo que usted pide’, creo que el Ejército hoy no estaría en condiciones de llenar esas vacantes”, afirmó Araya. Entre los factores mencionados por el legislador, destacó la reciente muerte del joven conscripto Franco Vargas durante una marcha en Putre.

Consultado si cree que el Comandante en Jefe del Ejército era imprudente desde el punto de vista estratégico, respondió: “Sí, porque el número de contingente es un dato sensible. Cuando además dice que tiene solo el 23% para funcionar, instala una polémica, dando la impresión de que el ‘gobierno no quiere nada con las Fuerzas Armadas’”. A esto se suma el impacto que generaron sus declaraciones a nivel internacional.

Por último, anunció que el general Iturriaga será citado a una reunión en los próximos días con la Comisión de Defensa del Senado.