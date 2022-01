En la jornada de este lunes el Ministerio de Salud reportó 4.069 casos nuevos de COVID-19, una cifra que se ha mantenido al alza durante las últimas semanas.

Para analizar como se ha monitoreado este aumento de casos en el resto del país, CNN Chile conversó el secretario del Colegio Médico de Iquique, el Dr. Roberto Gálvez, quien explicó algunas de las causas esto en la Región de Tarapacá.

Lee también: Cámara aprobó proyecto de exenciones tributarias para financiar la PGU con impuesto a los súper ricos

“Lamentablemente en nuestra ciudad hemos tenido una explosión de casos de más del 80%. Somos una ciudad turística se ha influido y también las fiestas de fin de año, Y lo más probable es que tengamos casos de Ómicron y eso genera que tengamos más contagiosidad“, sostuvo.

Sin embargo, que este se debe más a que “hay 47 mil personas que no han hecho su refuerzo. Tenemos un porcentaje importante, un 20% que no tiene una vacunación completa. Y los casos de la UCI que tenemos, los cuatro casos no tienen ningún tipo de vacuna”.

El profesional repitió que esta alza es causada por las personas no vacunadas, y que el pase de movilidad ha hizo una medida efectiva para lograr que las personas lo hagan.

Lee también: Incendio en campamento de Iquique afectó a más de 100 viviendas y 400 familias

“Una medida muy importante, que ha dado resultado es el pase de movilidad. La última semana han acudido más de 20 mil personas, pero no por controlar la enfermedad, sino que para tener el pase. Nuestro objetivo es tener al 100% de nuestra población objetiva vacunada, porque esta situación se está dando por ese grupo de personas que no ha accedido a la vacunación completa“, aseveró.

A su vez, afirmó que la nueva variante puede generar un daño incluso en las personas vacunadas. “Los casos de Ómicron se caracterizan por síntomas pequeños, se puede confundir con resfrió común. El problema es que esta situación se está dando en las personas vacunadas, porque ese virus se replica a personas que son obesas mórbidas o con hipertensión, que, aunque tenga la vacuna puede llegar a la UCI”, aseguró.

Lee también: Bancada del PDG toma distancia de Franco Parisi: “Aunque fue candidato presidencial, él es un militante más”

“El problema también está en las personas no vacunadas que pueden desarrollar una enfermedad grave que en las próximas semanas podrían saturar los servicios de urgencias“, agregó.

Por último, anticipó que desde el personal de salud se está notando un desgaste, que puede ser complicado si la situación sanitaria empeore. “Somos una ciudad extrema con un solo hospital disponible, donde el 99% de las camas intensivas están en nuestro hospital. Existen planes que se están desarrollando para lograr esos cupos. Pero eso también implica un desgaste de las personas que viene de dos años con doble o triple turno, por lo tanto, la situación es bastante compleja“, concluyó.