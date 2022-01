El pasado 21 de noviembre el Partido de la Gente (PDG) consiguió la elección de seis diputados pertenecientes a su tienda, que se aprontan para integrar un nuevo ciclo del parlamentario a partir del 11 de marzo.

Hoy miembros de la bancada del PDG toman distancia del ex candidato presidencial, Franco Parisi, con quien tuvieron contacto por última vez el 1 de diciembre cuando se desarrollaba la campaña de cara a la segunda vuelta, según consigna La Tercera.

“Yo al menos no he tenido contacto directo o individual con él. Y las reuniones que hemos tenido virtuales, que han sido dos, han sido solamente entre la bancada y la directiva, él no ha participado”, expresa futuro integrante de la Cámara Baja, Víctor Pino.

Rubén Oyarzo, futuro parlamentario del distrito 8, manifestó que son un partido político, y “aunque Franco fue un candidato presidencial, él es un militante más”.

“Más que recibir sus lineamientos, nosotros escuchamos a las personas que nos eligieron, así tenemos la autonomía e independencia para poder hacer un trabajo parlamentario que llevemos colectivamente”, agregó.

En cuanto a las negociaciones que definirán sus alianzas al interior de la Cámara Baja, el diputado electo, Gaspar Rivas reconoció que ha recibido llamados de diversos conglomerados. “Cada sector tiene un aspirante a la presidencia de la Cámara, entonces, cada sector ofrece ser parte de ciertas comisiones”, explicó.

“Si uno apoya a su candidato, ese sector va a ayudar a presidir ciertas comisiones o a quedar como miembro de esas comisiones”, añade el representante del distrito 6.

Si bien asegura que por ahora no tienen nada definido, Rivas espera que en enero el bloque del PDG tome una decisión respecto a los ofrecimientos.

Para Pino, “si las ideas son buenas y tú eres de centro o neutral, la neutralidad te permite poder interactuar con cualquiera de los dos extremos”.

“El presidente de la UDI nos asocia a la coalición de derecha y la izquierda también nos quiere unir para ese lado”, dice. Sin embargo, afirma que son un partido de centro y por lo mismo quieren “mantener la neutralidad y el equilibrio”, sostuvo Oyarzo.