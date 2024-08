Rodrigo Galilea no descarta postularse como candidato presidencial por Renovación Nacional

En entrevista con Tolerancia Cero, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, aseguró que la posibilidad de ser la carta presidencial de la oposición dependerá del resultado que obtenga su partido en las elecciones municipales.

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a las próximas elecciones presidenciales y, aunque no confirmó su candidatura, dejó abierta la posibilidad de postularse.

En conversación con Tolerancia Cero, Galilea fue consultado sobre su interés en las elecciones, dado su creciente reconocimiento en las encuestas. “Me están nombrando mucho, pero todavía no me baja la gana“, comentó.

Sobre el sacrificio que implicaría una candidatura presidencial, Galilea indicó que es “muy complejo” y que tendría que pensarlo “demasiado”.

Sin embargo, no descartó la posibilidad por completo, señalando que “no lo descarta del todo”.

Además, Galilea expresó que, en caso de que Renovación Nacional obtenga buenos resultados en las elecciones municipales de octubre y algunos liderazgos se destaquen, estaría dispuesto a considerar una candidatura presidencial.

“Yo creo que en la hipótesis de que Renovación Nacional le fuera excepcionalmente bien y que hubiese algunos liderazgos que se hubieran involucrado mucho en esas campañas y que fuera muy notorio el apoyo de ciertas personas, por supuesto“, concluyó.