En una nueva edición de Tolerancia Cero de CNN Chile, el Presidente del Partido Socialista y Presidente del Senado, Álvaro Elizalde se refirió a la polémica que se generó entre Chile Vamos luego de que la UDI y Evópoli le dieron su apoyo para la presidencia de la Cámara Alta.

En ese sentido, Elizalde precisó que a pesar de los resquemores, “nadie renuncia a sus convicciones, seguiremos votando los proyectos de ley de acuerdo a lo que creemos cada uno”.

También abordó el viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches a La Araucanía, junto al episodio de disparos en su intento por llegar a la comunidad de Temucuicui. Asimismo, sostuvo que lo importante “es persistir en la voluntad de un diálogo sustantivo que se haga cargo con la deuda histórica que existe con los pueblos indígenas”.

Finalmente y respecto a la relación del PS con Apruebo Dignidad, Elizalde señaló que “desde el momento en que fuimos convocados al Gabinete, nosotros somos parte del Gobierno de Gabriel Boric”.

1.- “Nadie renuncia a sus convicciones”

“Se requería un acuerdo solo para elegir la mesa de la corporación, nadie renuncia a sus convicciones, seguiremos votando los proyectos de ley de acuerdo a lo que creemos cada uno”.

“Y en ese contexto obviamente hubo fuerzas que estuvieron disponibles a concurrir un entendimiento que significara construir una amplia mayoría para dar estabilidad a la mesa que conduzca el Senado y sobre todo en condiciones de ecuanimidad. Me ha tocado ser presidente de cuatro comisiones en estos cuatro años y la verdad es que nunca he sido cuestionado por mis pares por falta de ecuanimidad, por lo tanto mi compromiso es dar una conducción ecuánime”.

2.- “Me parece que el bicameralismo enriquece el proceso legislativo”

“Soy contrario a defensas corporativas, creo que es un tema debatible, por definición conversable, creo que no hay dogmas en este punto a experiencias comparadas en uno u otro sentido, pero en mi opinión sin pretender presionar a la Convención y entendiendo que son ellos los que tienen el mandato pero me parece que el bicameralismo enriquece el proceso legislativo”.

“Nuestro apoyo al Gobierno del presidente Boric responde a convicciones (…) Esas convicciones no pueden ser relativizadas por el debate que se da respecto del bicameralismo y el unicameralismo”.

3.- “El mayor desafío es que la Convención Constitucional emane un texto que represente a una Constitución de unidad y no de división”

“La alternativa que tenemos al frente es volver a que se mantenga vigente una Constitución que ha sido un factor de división entre los chilenos que declara a priori inconstitucionales las ideas de más de la mitad de los chilenos y que no resuelve a través de mecanismos democráticos las diferencias. (…) Mientras la alternativa sea una Constitución que no es democrática, que establece quórums supra mayoritarios para reformar las leyes cuyo contenido fue impuesto en la Dictadura y que por lo tanto no se pueden modificar, obviamente esa alternativa Constitucional no es una alternativa aceptable”.

“Por eso creo que si efectivamente hay sectores que no se sienten del todo representados por lo que eventualmente emane del proceso constituyente. Pretender que la actual Constitución subsista en el tiempo como resultado del Plebiscito a mi me parece que no es un buen camino. (…) El mayor desafío es que la Convención Constitucional emane un texto que represente a una Constitución de unidad y no de división”.

4.- “Hay que darle una oportunidad a la Ministra Siches, al camino que está proponiendo para resolver un problema que se ha prolongado por mucho tiempo”

“Creo que el Gobierno entró a la cancha en frío y por tanto tiene que afiatarse desde el punto de vista político-comunicacional para desarrollar de mejor forma su trabajo. Pero creo que al poco tiempo si se va a lograr”.

“Respecto particularmente de la ministra Siches, yo dije que hay que darle una oportunidad al camino que está proponiendo para resolver un problema que se ha prolongado por mucho tiempo y en el cual las soluciones que antes se presentaron resultaron ser un profundo fracaso. Hay que darla la oportunidad al diálogo independientemente de la persecución penal de los delitos que corresponden porque no se puede dejar en impunidad ningún hecho violento. (…) Lo importante es persistir en la voluntad de un diálogo sustantivo que se haga cargo con la deuda histórica que existe con los pueblos indígenas”.

5.- “Nosotros (el PS) somos parte del Gobierno de Gabriel Boric”

“Desde el momento en que fuimos convocados al Gabinete, nosotros somos parte del Gobierno de Gabriel Boric. Lo único que dijimos fue que esperábamos que nuestra voz fuera considerada como la de cualquier otro integrante de los partidos de Gobierno”.