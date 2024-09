Presidente del Senado cuestiona conversaciones de Jean Pierre Matus con senadores: “No me parece correcto”

En conversación con Tolerancia Cero, el senador señaló que le sorprendió enterarse que el juez Matus mantuvo conversaciones con senadores antes de su ratificación en la Cámara Alta y que "seguramente teníamos derecho a saber" de su relación profesional previa con Luis Hermosilla.

El presidente del Senado, José García Ruminot, se refirió a la situación del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, luego que se revelaran las conversaciones y trabajos que tuvo junto al abogado Luis Hermosilla, formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del caso Audios.

El pasado 27 de agosto, en conversación con CNN Chile, Matus reconoció las conversaciones con Hermosilla en el marco de una “relación profesional”. Pero además reveló que sostuvo conversaciones con senadores mientras era candidato a la Corte Suprema, dado que tenía que ser ratificado por los parlamentarios de la Cámara Alta.

“Creo que en ese entonces votó el senador de Antofagasta, Pedro Araya, y votó por mí el señor Elizalde“, señaló Matus, refiriéndose al hoy ministro de la Segpres del Gobierno de Gabriel Boric.

García Ruminot cuestiona diálogos de Jean Pierre Matus con senadores

En conversación con Tolerancia Cero, García Ruminot fue consultado si es que le parecen incorrectas estas conversaciones. Ante esto, el presidente del Senado aseguró que “a mí me sorprende. Pero naturalmente la explicación tienen que darla los senadores señalados. Me sorprende y no me parece correcto“.

En esa misma línea, se le preguntó si es que Matus debería haber manifestado sus inhabilidades con Hermosilla y con Andrés Chadwick, ya que colaboró en la defensa de la Acusación Constitucional que se presentó contra el ex ministro del Interior.

Ante esto, replicó que “seguramente teníamos derecho a haberlo sabido. Yo no recuerdo si eso se sabía”.

“Jean Pierre Matus despertaba un consenso” en el Senado

Posteriormente, explicó el contexto en el que se ratificó a Matus en el Senado tras su nominación: “Respecto a la propuesta de Jean Pierre Matus, era una persona que tenía un gran prestigio. Que iba frecuentemente al Congreso cuando una comisión técnica lo invitaba sobre determinadas materias”.

“Entonces, en general, en torno a su nombramiento se produjo bastante consenso. Porque era una persona no desconocida, era una persona que aportaba en el proceso legislativo“, subrayó el senador.

Finalmente, se le consultó por los dichos de senadores que han planteado que habrían votado distinto sobre la nominación de Matus a la Corte Suprema si es que hubieran sabido sobre sus vínculos profesionales con Hermosilla.

Ante esto, el presidente del Senado aseguró que “probablemente. Si cuando uno mira para atrás y conoce otros antecedentes, probablemente. Pero en ese momento, el nombre de Jean Pierre Matus despertaba un consenso“.