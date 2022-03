Este sábado se cumplieron dos semanas con más de mil pacientes COVID-19 hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de esto, los casos activos disminuyeron a 88.933 contagios.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el Presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, explicó por qué la cifra de fallecidos sigue al alza.

“Es una interrogante para muchos expertos. Lo que hemos podido ver es que especialmente las personas que están falleciendo son mayoritariamente personas mayores de 60 y especialmente mayores de 70 años. (…) Son personas que alcanzaron a tener su esquema de vacunación con una o dos vacunas y probablemente responde a un fenómeno que se dijo muchas veces y era que aunque Ómicron fuera menos letal, o sea mataba menos personas entre las contagiadas, si los contagios eran muchos finalmente igual íbamos a tener un número importante de fallecidos”, dijo.

En ese sentido, advirtió que para el próximo 11 de marzo, la cifra de fallecidos ascenderá a 55 mil. “Son cifras muy altas que si las llevamos a nuestra población, estamos hablando probablemente de una persona cada 400 chilenos que fallece por esta enfermedad. Son números realmente altos y que nos debieran alertar y hacernos reaccionar”, expresó.

Lee también: Dr. Kalergis por avance de la pandemia en Chile: “El aumento de hospitalizaciones no ha ido a la par con el número de casos”

Sobre otros factores que inciden en este fenómeno, el experto explicó que las personas mayores de 70 años y aquellos que padezcan de alguna patología como diabetes o hipertensión son más propensos a agravarse por COVID-19.

“Las personas más vulnerables para fallecer por COVID son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, aquellos que tienen más de 70 años pero sobre todo quienes tienen patologías al corazón, al riñón, al pulmón, pero también no nos podemos olvidar que hay un contexto de vulnerabilidad que tiene que ver con la calidad de vida, con la forma en que te alimentas, con el medio ambiente donde vives, con las características de tu trabajo, tu nivel de ingreso y tu acceso a la salud”, señaló.

Asimismo, agregó que “hemos visto que las enfermedades crónicas que antes estaban bien controladas, producto de la falta de acceso durante la pandemia, o el menor acceso a controles crónicos, han tenido niveles de descompensación que no se veían hace muchos años. Pacientes con cáncer que no están alcanzando un tratamiento oportuno, o personas con diabetes o hipertensión que sufren complicaciones similares a las que veíamos en los años 80 y 90, cuando la red de Salud no tenía todas las estrategias que existen hoy día para enfrentar la enfermedad crónica”.

Retorno a clases presenciales

Respecto al protocolo presentado por el Mineduc para el retorno seguro a las clases presenciales, el experto enfatizó en que la medida “no la podríamos considerar con un elevado estándar de protección, sino que más bien es un protocolo cuyo interés es volver a la actividad académica presencial”.

Lee también: Figueroa y críticas por retorno a clases presenciales: “El Colegio de Profesores ha sido una piedra en el zapato para el país”

“Yo creo que deberían haber vuelto pero haciendo énfasis, por ejemplo, en las siete capas de protección que expertos internacionales como la OMS. Siete capas que incluyen mascarillas KN95, ventilación cruzada y continua de los espacios, distancia y aforo en los espacios cerrados, vacunación sobre el 90% en las comunidades escolares, test de antígeno disponibles para el momento en que las comunidades lo requieran”, agregó.

Finalmente, el experto hizo un llamado a seguir educando a la población en torno al COVID-19 y a no normalizar los 20 mil casos diarios. “La invitación a la gente es a no normalizar ni los 20 casos diarios, ni los más de 150 fallecidos que estamos teniendo porque son cifras que hace un año atrás nos habrían espantado y hoy día, por una extraña razón hemos empezado a entenderlas como parte de lo normal”, zanjó.