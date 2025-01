Paulina Vodanovic advierte sanciones a quienes rechacen reforma de pensiones: “No quiero imponer la vía disciplinaria”

Consultada sobre la supuesta frustración y desorden en el PS debido al debate sobre pensiones, aclaró que hubo una resolución en el Comité Central, donde se llegó a “un acuerdo pleno para apoyar esta reforma previsional en los términos en que la plantea el gobierno ahora”.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el momento clave que enfrenta el proyecto de reforma de pensiones en el Congreso.

Consultada sobre si en el PS existe cierta frustración por las modificaciones realizadas al proyecto, respondió que en el partido existe libertad de expresión, y que la militancia tiene diversas opiniones. Sin embargo, destacó que hubo una resolución en el Comité Central y que existe “un acuerdo pleno para apoyar esta reforma previsional en los términos en que la plantea el gobierno ahora”.

“Existe una obligación para todos los diputados y senadores, por supuesto. Si nosotros somos militantes de partido es porque adherimos a una causa y, en consecuencia, respetamos la orgánica del partido; de lo contrario, no tendría ningún sentido militar”, complementó.

En esa misma línea, al ser consultada sobre la posibilidad de que los legisladores voten en contra del proyecto, adelantó que podrían enfrentar posibles sanciones: “Eventualmente, claro”, comentó.

Entre esas sanciones, se le mencionó la posibilidad de la expulsión del partido. Sobre este punto, aclaró que “eso sería algo extremo (…). Yo no quisiera llegar a tener que imponer la vía disciplinaria, especialmente cuando aquí todavía hay una discusión en curso, y cuando hay un acuerdo. Hay mucha opinión sobre algo que todavía no está sobre la mesa; no tenemos el acuerdo final”.

Por otro lado, sostuvo que no se puede dejar la seguridad social en manos de privados cuyo único objetivo es el lucro.

“Aquí, cuando se habla de reparto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dice que el reparto es un cáncer. Entonces tenemos un problema de visiones de mundo, y afortunadamente lo tenemos, porque yo no quisiera ser de aquellos, como la diputada Ossandón, que se ríen de la gente, que dicen que no les va a subir altamente la calidad de vida a las personas y que quieren que hagan vacaciones”, cerró.