Orrego afirma que votaría por Tohá en las presidenciales: “Tiene ganas” de ser candidata y posee una “tremenda experiencia”

En un nuevo capítulo de Influyentes, el gobernador de la Región Metropolitana manifestó que la ministra le parece una candidata "idónea" de la centro-izquierda para las elecciones de noviembre, descartando además que él esté disponible.

De cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirmó que votaría por Carolina Tohá si decide ser candidata de la centro-izquierda.

En un nuevo capítulo de Influyentes en CNN Chile, la autoridad metropolitana subrayó que si bien se siente preparado para ser presidente, fue electo “para ser gobernador los cuatro años”.

Y en ese sentido, consultado sobre quién le gustaría que fuera candidato o candidata, respondió que uno de los aspectos fundamentales para candidatearse es tener “muchas ganas” y “ese primer requisito lo tiene Carolina, ella tiene ganas”.

“Yo creo que sí, no lo he hablado tan descarnadamente con ella, pero yo creo que sí”, aseveró Orrego, añadiendo que ella “viene del mundo local” y que posee una basta trayectoria, ya que ha pasado por distintos cargos públicos, desde la alcaldía de Santiago, fue parlamentaria y ahora es ministra del Interior, “una tremenda experiencia”.

En esa línea, dijo que la ministra tiene capacidad de dialogar con quienes piensan distinto. “Si me preguntas si en ella uno ve alguien de confianza, liderar procesos de transformaciones y acuerdos para el país, yo creo que sí”.

Si bien manifestó que Tohá trae consigo el costo de ser parte de un Ejecutivo que “la ciudadanía hoy critica mucho, por esta brecha que hay entre lo que se esperaba y lo que se ha logrado realizar”, se le reconocerá que estando al interior de esta administración, “fue de las que hizo mucho para que el Gobierno avanzara en una dirección de transformación, sobre todo en un tema tan sensible como la seguridad”.

Así las cosas, Orrego expresó que su eventual candidatura podría prender o no, pero “si tú me preguntas, si me parece una candidata idónea del mundo de la centro-izquierda por la cual yo votaría, sí”.

De todos modos, advirtió que ser el mejor candidato dependerá de “lo que ocurra en su momento”, ya que se pueden tener ganas, competencia y experiencia, pero lo fundamental es el apoyo popular.

“No siento que sea mi momento”

Claudio Orrego también descartó una eventual candidatura para las presidenciales, ya que hace poco fue reelecto como gobernador de la RM.

A pesar de asegurar que se siente “absolutamente” preparado para ser presidente, aclaró: “No siento, por la razón que sea, que este es mi momento, no lo siento, puede que nunca sea”.

En relación con sus buenos resultados en encuestas, recalcó que “no hay que confundir -hay que tener los pies muy en el suelo- que la gente te evalúe bien a ti, a que te evalúe como futuro presidente”.

“Yo creo que la gente me evalúa bien como figura política, como gobernador. Hago la pega, estoy en terreno, dialogo con todos y respeto. Ahora, pareciera ser, que a ratos, la misma persona que evalúa bien eso, dice ‘sí, pero para presidente quieren a alguien peleador, alguien que vaya a pegar a las rodillas’ y yo para eso no soy bueno”, expresó.

Luego, añadió que saca buena nota como figura pública, pero que no tiene “ningún voto como candidato presidencial, así que no creo que sea mi momento, estoy bien como gobernador”.

“Yo he dicho que voy a ser gobernador los próximos cuatro años y es mi plan A, B y C”, concluyó.