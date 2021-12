La periodista Mónica Rincón usó su minuto de confianza en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile para abordar la invitación que el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, realizó a José Antonio Kast y Gabriel Boric para ser parte de una conversación en su programa virtual Bad Boys.

“Me parece incomprensible que los candidatos Kast y Boric hayan decidido aceptar ir al programa de Franco Parisi, aunque la asistencia de Boric parece que está en duda”, comenzó diciendo rincón en su alocución.

No obstante, dijo que es una opción para aprobar convicciones y tildó a Parisi como un “candidato remoto que no ha cumplido con su obligación mínima como padre”, pagar una deuda alimenticia a su hijo.

En esa línea, cuestionó los dichos de entre semana en los que el candidato del Frente Social Cristiano señaló no creer que el candidato no quiere pagar, sino más bien que busca pagar los justo. Sobre la misma advirtió que “alguien que busca defender la familia, debería encontrar inaceptable reunirse con un ex candidato que no cumple con un mínimo hacia ella“.

En cuanto al abanderado de Apruebo Dignidad, Rincón indicó que “la razón de estar en duda su asistencia” tiene que ver con un posible encuentro que haya mantenido Kast en su última visita a Estados Unidos, “no el tema de la pensión”.

“Una candidatura que se define como feminista no debería cometer este error. No porque el otro aspirante a la moneda vaya al ‘Club de Toby’ de Parisi él tiene que ir, al contrario, no hacerlo sería un contraste esperanzador“, aseguró.

En paralelo, explicó que los votantes de Parisi son tan respetables como el propio partido y que esto no se trata de ellos sino del candidato en sí.

“Es a esas personas a las que debe hablárseles en cada plaza, en cada esquina de uno y otro lado”, manifestó la panelista al cierre y finalmente sostuvo que “la política también vive de símbolos y están validando a un candidato que no ha podido venir a Chile porque de aquí no sale hasta pagar la deuda con sus hijos“.

“Eso se llama violencia económica y reunirse con él es una afrenta para muchísimas de las cientos de mujeres que sufren esta violencia económica y sus hijos”, cerró la periodista.