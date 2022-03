En una nueva edición de Tolerancia Cero de CNN Chile, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, descartó lo dicho por el senador Felipe Kast sobre la polémica votación de la Presidencia del Senado donde Álvaro Elizalde resultó electo.

“Como no llegamos a acuerdo, porque parecía que el senador Ossandón tenía capturado a RN para su capricho o ambiciones personales, finalmente ellos no fueron parte del pacto, pero nosotros siempre los invitamos, queríamos que fuéramos todos parte de este acuerdo, pero muchas veces las ambiciones personales le juegan un flaco favor a la política. (…) lo que nos generó más molestia, y que nos enteramos hoy día, es que pareciera que estaba ofreciendo votos a Giorgio Jackson en reformas para tratar de que le dieran el primer año a él”, dijo el parlamentario.

Sobre aquello, Jackson descartó una posible negociación con la tienda política. “En ningún momento se mencionó ni cuatro votos, ni dos, ni tres, ni uno respecto a la aprobación de la Reforma Tributaria que nosotros ni siquiera hemos presentado”, zanjó.

Sobre los imputados en el contexto del estallido social y el retiro de las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, Jackson precisó que “para que haya un indulto tiene que haber condena, y por lo tanto, en las prisiones preventivas no hay posibilidad de hacer un indulto, ahí lo que se necesita es una amnistía y eso se está discutiendo en un proyecto de ley que nosotros, al menos hemos apoyado”.

1.- “No queremos que ocurra nuevamente que personas por salir a protestar, queden mutiladas”

“Como nosotros nos hemos comprometido además de conocer toda la verdad, tener la justicia y tener también la reparación, lo que siempre se agrega al final de eso son las garantías de no repetición y se ha estado trabajando y probablemente cuando se tengan listos la posibilidad de publicar los nuevos protocolos para precisamente las distintas manifestaciones, es algo en que nosotros tenemos particular sensibilidad porque no queremos que ocurra nuevamente que personas por salir a protestar, queden mutiladas”.

“Una cosa es aplicar la ley a quienes estén generando delitos y otra cosa muy distinta es tratar de repeler la movilización social, que es algo que nosotros no pretendemos hacer”.

“No hay ninguna acción que pueda hacer el Gobierno hoy día, en este caso, a través del retiro de las querellas para que una persona quede en libertad. Lo único que se genera al retirar una querella por Ley de Seguridad del Estado es que las personas tienen el derecho de acudir a una instancia para revisar en Juzgados de Garantía, para ver si les levantan en este caso la medida cautelar, que es la prisión preventiva. Para que haya un indulto tiene que haber condena, y por lo tanto, en las prisiones preventivas no hay posibilidad de hacer un indulto, ahí lo que se necesita es una amnistía y eso se está discutiendo en un proyecto de ley que nosotros, al menos hemos apoyado”.

2.- Ministro Jackson por Felipe Berríos

“Aquí no ha habido ninguna comunicación oficial del Gobierno, aquí lo que ha existido es una comunicación de la Compañía de Jesús que en este caso el ministro de Vivienda, Carlos Montes, hoy día ha dicho que lo que había hecho era extender una invitación para conformar un espacio donde distintas personas que han tenido relación con la vivencia de campamentos pudieran formar un espacio de trabajo y creo que se ha prestado un poco para la confusión”

“Es importante mandar una señal respecto a instituciones que hoy día están bastante cuestionadas por un tema particularmente sensible como es la vulneración de derechos en la infancia”.

3.- “Vamos a tener un canal, esperamos lo más estrecho posible, con la Democracia Cristiana y quienes quieran colaborar”

“Para mí es importante tener canales como nos ha instruido el Presidente, con todas las fuerzas políticas ya sean de Gobierno, como aquellas que quieran ser colaboradoras y aquellas también que son de oposición. (…) Sin duda vamos a tener un canal, esperamos lo más estrecho posible, con la Democracia Cristiana y quienes quieran colaborar”.

Sobre una posible alianza de Gobierno con la DC, el ministro de la Segpres dijo que: “No lo tenemos dentro de nuestra configuración política, pero tenemos las mejores intenciones de que el diálogo llegue lo más amplio posible”.

4.- “No hubo ninguna negociación con Renovación Nacional, eso lo quiero descartar”

“No hubo ninguna negociación con Renovación Nacional, eso lo quiero descartar. En ningún momento se mencionó ni cuatro votos, ni dos, ni tres, ni uno respecto a la aprobación de la Reforma Tributaria que nosotros ni siquiera hemos presentado”.

“Tenemos un acuerdo entre ambas cámaras, de tal forma de poder ampliar ahí una base de acuerdo. Estamos bien contentos”.

5 – “No sé si es el mejor camino de iniciar un diálogo colaborativo”

Sobre el oficio presentado por el diputado Diego Schalper a las ministras Siches y Ríos: “No sé si es el mejor camino de iniciar un diálogo colaborativo”.