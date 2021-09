Durante la jornada de este miércoles, se dieron a conocer los resultados de la encuesta CEP, que abordó las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Ante la pregunta “¿Quién le gustaría a usted que sea el próximo presidente de Chile?”, con respuesta espontánea, un 13% mencionó a Boric, seguido por Sebastián Sichel (11%), Yasna Provoste (6%), Daniel Jadue (3%), José Antonio Kast (3%), Pamela Jiles (2%) y Franco Parisi (2%). Y también ante esta pregunta, que un 50% de los encuestados respondió con la alternativa no sabe o no responde.

Para profundizar en estos resultados, CNN Chile conversó con el analista político Mauricio Morales, quien aclaró que esta encuesta no muestra, necesariamente, lo que pasará en la primera vuelta presidencial.

“La encuesta está midiendo solamente el clima de opinión y electoral y en ningún caso es una encuesta capaz de predecir lo que pasará en noviembre. Y por una razón muy sencilla, porque no hace la pregunta sobre la intención de voto. Esta es ¿si las elecciones fuesen el próximo domingo por cuál de estos candidatos votaría usted? En ningún caso podríamos interpretar estos resultados como un afán de resultados”, señaló.

El académico de la Universidad de Talca anticipó que en los próximos debates se podría ver una actitud para poder cambiar estos números. “Vamos a tener debates más directos y más agresivos. Es muy probable que tengamos candidatos que traten de salir a marcar terreno. Serán muchos más intensos, porque van a debatir a sabiendas que este debate podría constituir un hito en la campaña, y no como se producía desde el 2017 hacia atrás, donde eran un trámite para los candidatos”, afirmó.

Otro daño que afectaría a los candidatos, según Morales, será la discusión del proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales. En el caso de la carta de Chile Podemos +, “estamos viendo la división que existe en la colación y las respuestas de algunos representantes de Renovación Nacional rebelándose de mandato de Sichel”. Mientras que para Gabriel Boric “la situación también es conflictiva, porque el Partido Comunista ha señalado que el cuarto retiro debe ser sin ninguna clase de letra chica, y ahí también vemos un conflicto”.

El caso más interesante es el de Yasna Provoste, donde el analista indicó que ella está “esperando que avance hacia el Senado y lo está esperando de manera muy hábil. Porque sabe que en la Cámara gran parte de su coalición va a votar a favor, pero tampoco es seguro que avance, por lo tanto, el hecho de postergar su decisión podría ayudarla a evadir un problema con su propia bancada”.

Respecto a la candidatura de la senadora, el analista indicó que se están dando algunos escenarios para que avance a segunda vuelta. “Primero está bajando en su intención de voto y Kast ha ido aumentando, por lo tanto, el umbral de electividad para pasar a la segunda vuelta es menor en comparación a elecciones anteriores. Y esta encuesta muestra que el centro sigue siendo una posición mayoritaria. Y por último, es la única mujer, y las mujeres vienen votando más que los hombres y tiene un terreno para explotar electoralmente”. adelantó.

Para Morales la situación electoral de la derecha podría provocar que ninguno pase de la primera vuelta.

“Podría suceder, es una opción que hoy día se presenta y que no se había presentado en elecciones anteriores. Y eso responde al empuje de ha tenido Kast en las últimas semanas, donde se ha visto en la Cadem, llegando a los dos dígitos y en otras incluso, alcanzando el tercer lugar. También hay que considerar el efecto Parisi. Él está alcanzando en otras encuestas cerca de un 7% de la intención de voto. Si imaginamos que parte de la votación es parte de centro derecha, entonces la división o la fractura de voto de centro derecha, podría facilitar una eventual segunda vuelta entre Boric y Provoste“, aseguró el académico.

Por último, el analista afirmó que no hay que menospreciar a ninguna candidatura, por pequeña que sea. “Hoy día tenemos candidatos más chicos, comparados con 2013 y 2017, pero que sean más chicos no los hace menos peligrosos. Una votación cercana a un 3 o 4 por ciento que podría obtener ME-O, podría explicar porque ese candidato avanza o no a segunda vuelta”, concluyó.