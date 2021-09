El martes el presidente Sebastián Piñera fue objeto de críticas luego de que realizara una publicación en Twitter en la que cuestionaba el actuar de algunos convencionales, en lo que calificó como estar “debilitando gravemente la familia” respecto a la discusión sobre el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

“Los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos. Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia“, afirmó el mandatario en un tuit.

Ante esto, el vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, llamó al presidente a no desinformar a la población. “Por favor no desinforme a la ciudadanía. La Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento”, emplazó el constituyente.

Debido a esta situación, en la jornada de este miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió a responder a estas críticas, aclarando que el mandatario no está desinformado del tema.

“El presidente por supuesto que no está desinformado, pero aquí lo que tenemos es una cosa muy clara: el poder debatir al interior Convención Constitucional algo tan importante como el derecho preferente de los padres y las madres respecto a la educación de sus hijos, es algo de extrema relevancia”, aclaró.

También explicó que esta opinión es válida, como la de cualquier otro ciudadano. “El presidente de la República puede manifestarse al respecto y él lo ha hecho a través de su cuenta de redes sociales. Y es parte también de la opinión respetable, como la de cualquier ciudadano“, concluyó.