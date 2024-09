Caso Putre: Fiscal Mario Carrera anuncia reconstitución de escena para noviembre

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, informó sobre los avances de la investigación en el caso de Franco Vargas, joven conscripto que murió durante una marcha en Putre.

Consultado sobre si existirán cambios en la calificación de la causa de muerte de Vargas, señaló que “habría cambios”.

👀👀 FISCAL MARIO CARRERA en @CNNChile ANUNCIA QUEVSE VA A CAMBIAR LA CAUSA DE MUERTE del conscripto FRABCO VARGAS desde cardíaca a problemas respiratorios: eso no cambia que la tesis de la Fiscalía que sigue siendo que faltó atención médica oportuna Tampoco se descartan…

“Hacer una autopsia una semana después no es lo mismo que hacerla dos meses después, sobre todo cuando se aplica el protocolo de Minnesota, que, dentro de la rigurosidad que implica, se realiza cada vez que existe la posibilidad de que un agente del Estado sea ​​responsable de la muerte de una persona”, explicó.

Tras esta aclaración, señaló que no se pueden descartar apremios ilegítimos hasta que culmine la investigación, “porque tiene que ver no solamente con el momento o episodio de la muerte de Franco, sino que también con los días anteriores”.

En cuanto a la causa de muerte del joven conscripto, detalló que en un principio se indicó que era cardíaco; Sin embargo, en la segunda autopsia se vinculó “más bien a un tema de carácter respiratorio” y que el tiempo que pasó para recibir atención fue “excesivo”.

Fiscal Mario Carrera en @CNNChile sobre Muerte del conscripto Franco Vargas advierte que no sirvió la investigación que hizo al principio la justicia militar, no cumplía los estándares que se necesitaban

Y que no hubo colaboración con Ministerio Público. De hecho la LA MINISTRA…

— Mónica Rincón González (@tv_monica) September 26, 2024