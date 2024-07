Maca Pérez tras brillar en los Juegos Olímpicos: “Hoy me mostré a mí misma lo que puedo llegar a ser”

La atleta nacional logró un merecido quinto lugar en la final de BMX Freestyle. En conversación con CNN Chile, expresó su felicidad por el logro y destacó que está lista para continuar trabajando y dando lo mejor de sí para seguir creciendo.

Este miércoles, Macarena Pérez deslumbró en la final de BMX Freestyle de los Juegos Olímpicos de París 2024, terminando en un destacado quinto lugar.

La atleta chilena se destacó en una competencia reñida y consiguió un diploma olímpico, el reconocimiento otorgado a los ocho mejores participantes de cada evento.

En entrevista con CNN Chile, Pérez expresó su entusiasmo por su desempeño: “Estoy súper feliz. Todo esto ha sido una locura. Creo que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hoy me mostré a mí misma lo que puedo llegar a ser. En un momento no me tuve mucha fe, pero trabajé duro y entrené intensamente”.

La deportista nacional también resaltó que, a pesar de sus expectativas iniciales, se siente satisfecha con sus logros.

“Estoy muy contenta y súper tranquila. Voy a seguir trabajando para ajustar todos esos detalles y dar lo mejor de mí como siempre“, comentó.

Pérez aprovechó la ocasión para agradecer a quienes la han apoyado y hacer una autocrítica respecto al trabajo que se necesita para seguir avanzando en el deporte.

“Estoy muy agradecida con todo el trabajo que ha hecho la federación, con el apoyo del IND, y del equipo del Team Chile. Creo que lo que faltaría es tener un poco más de acompañamiento en cuanto a entrenamientos, planificación y opciones para seguir mejorando”, destacó.