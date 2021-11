Queda un poco más de tres semanas para segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre, y según los expertos un grupo que podría definir al ganador de esta contienda serán los votos del Partido de la Gente.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el presidente de este partido, Luis Moreno, quien primero se refirió a las críticas recibidas por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“Generalmente hace comentarios y luego termina disculpándose, entonces no me sorprende mucho ese tipo de comentarios. El Partido de la Gente llevan trabajando bastante tiempo, hicimos un trabajo territorial muy fuerte en la zona norte. Obviamente que la gente quiere que haga algo más equitativo en las pensiones, pero lo tomamos como un insulto para la gente, no solo para el partido, sino que también para la toda la zona norte“, explicó.

Respecto a su posición para la segunda vuelta, aclaró no están dispuestos a negociar votos a un cambio de un puesto en un futuro gobierno.

“Entiendo que quieran conversar con nosotros, y para nosotros sería fácil conversar con ellos y negociar un puesto en el gobierno o un ministerio, pero no estamos dispuesto a ello. Nuestra prioridad es la gente, no favorecer a un partido. Acá hay algo muy claro, si tanto la derecha como la izquierda quieren los votos del Partido de la Gente, no tienen que acercarse a los extremos, tienen que hacerlo hacia al centro”, sostuvo.

A su vez, enfatizó en que los conglomerados tradicionales todavía no entienden lo sucedido en las últimas elecciones, señalando que lo que quiere la gente es que solucionen sus problemas.

“Hay muchos analistas y gente ligada a la izquierda y a la derecha que no entiende lo que pasó el domingo. La gente se aburrió de que les mientan los mismos políticos de siempre, y no creen en los partidos tradicionales. Acá va hacer un trabajo muy grande lo que va a tener que hacer la izquierda y la derecha para ganarse los votos. Se la han pasado peleando unos con otros y se han despreocupado de la gente. Y lo que quiere la gente es que trabajen para ellos y les resuelva sus problemas con soluciones ahora”, afirmó.

Por último, Moreno agregó que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta deben enfocarse en el centro político si quieren sumar votos.

“Si acá va a gobernar Kast, no estoy diciendo que vaya a ganar, pero si no puede cumplir su programa de gobierno en los primeros seis meses va salir toda la gente a la calle y va a venir nuevamente una revuelta. Y si sale Boric va hace exactamente lo mismo. La única solución es que ellos en vez de tener propuestas de extremos, tienen que acercarse al centro y gobernar para todos”, agregó.