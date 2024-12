Leiva plantea que Daniel Núñez puede generar “incomodidad” en los ministros Cataldo y Jara al llamar a movilizaciones

Raúl Leiva, diputado del PS, se refirió en CNN Prime a la polémica frase del senador Daniel Núñez, afirmando que “no corresponde” hacer esos llamados.

Raúl Leiva, diputado y militante del Partido Socialista, abordó el denominado Caso Monsalve en CNN Prime.

Sobre la gestión del Gobierno en relación con la denuncia de violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que él “traicionó la confianza” de todos y agregó que se podría haber reaccionado antes, especialmente respecto a la salida que tuvo en un cuestionado punto de prensa en La Moneda.

Además, comentó que considera “verosímil” la denuncia presentada por la funcionaria del gobierno por delitos sexuales.

En ese contexto, la periodista Mónica Rincón le preguntó por su perspectiva sobre los dichos de Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien afirmó que, durante su periodo como parlamentario, Monsalve se presentaba en el Congreso “con evidentes signos de consumo de alcohol” y que jugaba en el casino.

Lee también: “Era una realidad”: Juan Sutil cuestiona carácter de Monsalve y asegura que trasnochaba “con evidencia de consumo de alcohol” y que jugaba en el casino

El militante del PS aclaró que convivió con Monsalve en la bancada de diputados. “No sé de dónde obtiene esa información”, comentó, y añadió: “Él presidió la Comisión de Hacienda, era muy serio y responsable, por eso todo este tema nos toma tan por sorpresa y nos tiene tan complicados también”.

“Hoy día es fácil pegarle a alguien que está en el suelo, pero en honor a la verdad, durante estos cuatro años Manuel siempre se caracterizó por ser muy serio, bastante introvertido, no compartía mucho con la bancada. Algunos somos un poco más sueltos en ese sentido, conversamos más. Manuel era bien acucioso en su trabajo, fíjese, muy responsable”, detalló.

#CNNPrime | Raúl Leiva, diputado del PS: “A Monsalve lo barajábamos en el Ministerio de Seguridad o candidato a senador en la novena región”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/fWhyKq12m9 — CNN Chile (@CNNChile) December 9, 2024

“Creo que eso no corresponde”

En la arista política, respecto a la controversia que desató nuevamente el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, en una entrevista con El Mercurio, donde planteó que es partidario de la tesis de que “tenemos que estar con los dos pies en la calle y los dos pies en La Moneda” para avanzar en las transformaciones, afirmó que “la cabeza tiene que estar donde están los pies y que tiene que haber un contacto permanente con la ciudadanía”.

Leiva reconoció que no le gustó la frase, ya que podría interpretarse como “un poquito de mayores protestas y un poquito de desorden, y yo creo que eso no corresponde”.

Lee también: Pulgar emplaza a fiscal del Maule tras desafuero parlamentario

“Una movilización bien entendida es obviamente la manifestación que tienen todos los grupos sociales para hacerlo, pero siempre, y eso es lo que buscamos también en nuestro país, dentro de un marco de orden público”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que esto pueda generar “incomodidad” en los ministros comunistas que son parte del gobierno, reiteró: “Si usted me pregunta mi punto de vista, yo creo que sí incomoda. Porque la función que están desarrollando el ministro (Nicolás) Cataldo y, sobre todo, la ministra (Jannette) Jara, los ha destacado por su capacidad de llegar a acuerdos, de generar bases de entendimiento. Cuando nosotros le hablamos solo a nuestra trinchera, cuando no tenemos vocación de poder o de mayoría y solo le hablamos a quienes nos siguen, creo que no logramos acuerdos”.

“El desafío de la política es todo lo contrario: a partir de las convicciones que uno tiene, ir a convencer a quienes piensan distinto y acercar posiciones”, cerró.