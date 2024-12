“Si quiere darse el gustito de solicitar medidas cautelares”: Pulgar emplaza a fiscal del Maule tras desafuero parlamentario

El parlamentario, acusado de abuso sexual y violación, reiteró su inocencia ante los cargos imputados y emplazó a Julio Contardo, fiscal regional del Maule, para ser formalizado en el menor tiempo posible.

Este lunes el diputado Francisco Pulgar (IND-exPDG) fue desaforado, luego de que la Corte Suprema acogiera la solicitud presentada en medio de la investigación por delitos de violación y abuso sexual atribuidos contra el parlamentario.

Pulgar fue acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 14 años de manera reiterada. Los delitos habrían ocurrido en la Región del Maule en 2014.

La decisión del máximo tribunal, que fue acordada de manera unánime, permite que el diputado sea sometido a un proceso judicial como cualquier otro ciudadano.

La indagatoria, liderada por el Ministerio Público, inició antes de que Pulgar fuera parlamentario; sin embargo, él ya había manifestado deseos de que se le formalizara.

En ese contexto, y durante un punto de prensa en el Congreso esta tarde, el parlamentario reiteró su inocencia ante los delitos de los que se le acusa.

En su intervención, Pulgar también emplazó a Julio Contardo, fiscal regional del Maule, para ser formalizado en el menor tiempo posible.

“Soy el único político que ha pedido ser formalizado y hoy, desde el Congreso Nacional, porque aún sigo siendo diputado, emplazo al fiscal regional del Maule, señor Julio Contardo, a que mañana mismo me formalice, mañana mismo y si quiere darse el gustito de solicitar medidas cautelares, ningún problema”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado expresó conocer “las cárceles, pero no porque he cometido algún delito, sino que por mi trabajo profesional. No le tengo miedo. Menos a la situación que estamos viviendo. Tranquilidad a mi familia”.

El congresista también aseguró que logrará acreditar, junto a su defensa, que “los hechos que se me imputan son totalmente falsos”.