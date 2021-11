Los candidatos a la presidencia siguen con su campaña para la ganar la segunda vuelta presidencial, en la que ambos han sumado a diferentes personas a sus comandos para poder llegar a la mayor cantidad de personas.

Para analizar lo que será el balotaje del 19 de diciembre, CNN Chile conversó con el ex secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien festejó los movimientos políticos que ha hecho Gabriel Boric.

“Se ha movido bien, ha ido creciendo sus propuestas y su campaña. Hay que entender que una segunda vuelta es otra elección. Por tanto, hay que plantearse de esa manera. La disyuntiva es entre dos opciones, y va a ganar el que sea capaz de obtener un voto más que el otro, tan simple como eso. Debiera obtener el apoyo de la Democracia Cristiana y de un número importante de independientes“, aclaró.

En esta misma línea, aseguró que el abanderado de Apruebo Dignidad debe ir a la sede de la Democracia Cristiana para ganar más apoyo. “La Democracia Cristiana invita a Gabriel Boric, yo pienso que el debiera ir. Obviamente como en todos partidos puede haber disidencia, pero la invitación es un gesto significativo. Y esto se trata de tener más votos. Luego si el sale electo y se verá que pasa entre la elección y marzo, son tres meses donde se podrá negociar y ver que hace cada partido y que quiere hacer él como presidente”, sostuvo.

A su vez, explicó que los programas de gobierno sirven de guía y no son necesariamente lo que se hará en el gobierno. “Los programas son orientaciones, pero después viene la tarea de gobernar. Los programas dicen que unos se compromete hacer esas reformas, después tiene que gobernar y tiene que ver hasta donde puede llegar, porque la realidad es muy dinámica”, enfatizó.

Respecto a la candidatura de José Antonio Kast, aseguró que es un error tratarlo de fascista, ya que “eso es una descalificación. Uno puede criticarle otras cosas, que es conservadores extremo, que puede ser autoritario, que tiene una visión completamente esquemática, que no respeta la evolución de la costumbre”.

“Ha logrado incorporar a la derecha. Evópoli con algunas resistencias, pero ya le entregó el voto. Entonces tal vez la derecha es más pragmática y se atiene más a la realidad y dicen el ganó y nos vamos con él, sin tanta disputa. Ahora, si yo pienso que la derecha obtuvo cerca del 40% del parlamento, lo que le falta son los votos de Parisi”, agregó sobre la campaña del candidato del Frente Social Cristiano.

El ex embajador también se refirió a la participación en la última elección, donde afirmó que “hace mucho tiempo hay una mitad del electorado que no participa. Ahora dicen los expertos dicen que esa mitad ha ido cambiando, entran jóvenes salen más viejos, etc. Pero es un electorado móvil, no votan los mismo. Entonces hace más difícil a los que dirigen las campañas ahora obtener la mayoría”.

Por último, anticipó que puede que más personas participen en la segunda vuelta debido al escenario político actual.

“Si uno mira la segunda vuelta en Chile en la segunda vuelta no pasa que la gente vote más en la segunda que en la primera incluso puede pasar al revés. Pero también puede ser que una elección tan pelada como la actual, puede hace que la gente vaya a votar porque siente que su vota importa. Me cuesta pensar que el mundo de progresismos y de la centro izquierda no sea la mayoría“, concluyó.