El abogado José Antonio Viera-Gallo fue designado por la ex ministra de Justicia Marcela Ríos para ser su defensor en la acusación constitucional que está en curso en su contra impulsada por la oposición tras otorgar indultos al ex frentista Jorge Mateluna y a personas condenadas por delitos relacionados con el estallido social. En conversación con CNN Chile, ahondó sobre el rol de la ex secretaria de Estado en esta materia y afirmó que “nosotros hemos refutado los argumentos. Creemos que no se configura ninguna causal de ilegalidad e inconstitucionalidad”, agregando que “lo natural hubiese sido que se esperara el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y de la Contraloría, porque hay un plazo de tres meses para ser efectiva la responsabilidad de un ex ministro. Aquí ha existido una precipitación, una cierta desprolijidad que no le hacen bien a las instituciones”.