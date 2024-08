Isabel Amor realiza sus descargos tras su salida de Sernameg: “Es una persecución política y discriminatoria”

En conversación con CNN Chile, la ex directora de Sernameg en la Región de Los Ríos aseguró que la directora nacional dijo que la situación de su padre "no era ningún problema" cuando antes que fuera designada en el cargo a inicios de agosto.

Una serie de repercusiones generó la salida de la recientemente nombrada directora regional de Los Ríos de Sernameg, Isabel Amor, luego que solo estuviera 48 horas en el cargo.

Desde la dirección de Sernameg, informaron que la determinación se produjo por una “pérdida de confianza” que acusaron en su contra.

Una “persecución política”

En conversación con CNN Chile, Amor fue consultada sobre las explicaciones que le dieron cuando le comunicaron su salida.

Ante esto, señaló que “a mí no me dieron ninguna explicación. Lo único que yo tengo es el comunicado que sacaron anoche, que es un comunicado que si tú vas desglosando es como ‘esto es por tu padre, esto es por tu padre y esto es por tu padre'”.

“Todos los motivos son por ser hija de mi padre. Entonces, en otros medios me comentaban que Priscilla Carrasco (directora nacional de Sernameg), había dicho que yo no había dicho la situación de mi padre en el concurso“, añadió.

Por todo lo anterior, aseguró que “tiene que ver con la situación de mi padre, no hay cómo esconderlo. Esto es demasiado evidente, una persecución que es política, que es discriminatoria, que atenta contra mi derecho al trabajo, que atenta contra mi derecho a la salud”.

“Esto psicológicamente a mí me tiene devastada, le ha hecho un daño a mi familia enorme. Yo, además, tengo un nombre que he creado a punta de trabajo durante los últimos 15 años y que ahora está por el suelo, porque quedo como una mujer en la que no se puede confiar y que se puede echar en dos días”, replicó.

La información sobre la situación de su padre

Públicamente, tanto la directora de Sernameg como la ministra Antonia Orellana reprocharon que Amor no comunicó, de forma anticipada, su postura sobre la condena contra su padre.

Consultada si es que comunicó -antes de ser designada- la situación sobre su padre, Amor aseguró que “en primer lugar, esto es conocido, está en Google. La noticia actual es el despido, pero llegar a esta información no es nada difícil y el sistema se tiene que hacer cargo de saber a quién está contratando. Eso por un lado”.

“Por otro, mis vínculos filiales son de orden personal. Yo tengo como derecho una vida privada, por lo tanto yo no tengo ninguna obligación de informar nada”, recalcó.

En esa misma línea, aseguró que “cuando Priscilla me llamó para decirme que yo había quedado en el concurso, que habían llegado cuatro finalistas, pero que ya me habían elegido a mí, yo le dije: ‘Priscilla, ojo, yo tengo esta situación. Antes de que me contrates, antes de avanzar, porque yo tenía un trabajo, tenía un buen sueldo, tenía un equipo maravilloso. Valora esto y dime si es que esto genera algún problema’. Me dijo que para ella no era ningún problema. Entonces, ¿cómo están cambiando las cosas?”.

“Yo de verdad creo que el error que cometió Sernameg al despedirme es tan grande que ahora ya están dispuestas a decir cualquier cosa con tal de justificarse”, señaló.