El ex futbolista y ex mundialista de 1962, Humberto “Chita” Cruz, conversó con CNN Chile tras confirmarse la muerte de Pelé y recordó la famosa anécdota de los pantalones que vivió con el ídolo del fútbol brasileño, con quien cultivó una extensa amistad. “Estoy quebrado, se caen las lágrimas por un amigo con el que tantas veces jugamos en contra. Me gustaría ir a despedirlo allá y decirle que tiene un amigo que no lo olvida“, dijo el ex jugador de Colo Colo, que agregó tener “grandes recuerdos de él e inolvidables pasajes en el fútbol” junto a Edson Arantes Do Nascimento. “Nunca voy a olvidar a Pelé. Si hay uno bueno, grande y el mejor del mundo es él”, concluyó.