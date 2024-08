Grau y posibilidad de empresa estatal tras fallos de Enel: “Hay que discutir distintos modelos de forma pragmática”

El ministro de Economía abordó en Tolerancia Cero los dichos del ministro de Energía quien aseguró que es más seguro para la ciudadanía tener parte de la distribución eléctrica "bajo la figura de una empresa estatal".

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la situación de Enel luego de los masivos cortes de luz en la zona centro-sur del país tras el paso del sistema frontal.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado fue consultado por los dichos del ministro de Energía, Diego Pardow, quien aseguró que “es más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal“.

La respuesta de Grau

Consultado sobre si cree que una empresa estatal mejoraría el servicio, Grau aseguró que “cuando uno tiene un resultado de esta naturaleza, que termina afectando de una forma tan dramática a los chilenos, por supuesto que tiene que estudiar alternativas“.

“Acá lo que importa es que las personas reciban un servicio que es el adecuado. Eso no ha ocurrido porque las empresas no lo han hecho bien. Y no lo han hecho bien de forma sistemática“, aseguró el secretario de Estado.

Finalmente, recalcó que “eso implica conversar y discutir distintos modelos. Lo importante es que esa conversación siempre sea lo más pragmática posible y no olvide que, lo que uno busca, es que las y los chilenos tengan un buen servicio“.