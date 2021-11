Tras la votación en el Senado del proyecto de cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones, que terminó siendo rechazado con 15 votos en contra, la oposición de la Cámara Alta se ha visto remecida en torno a la iniciativa, especialmente luego del voto de rechazo por parte de la senadora Carolina Goic (DC), única díscola de la bancada demócrata cristiana durante el libelo.

CNN Chile conversó con la parlamentaria para conocer las razones de su decisión, sus opiniones sobre el impacto que causaron en la oposición y en su propio partido, así como también su postura ante el actual sistema de pensiones. De hecho, Goic acusó haber sido víctima de amedrentamiento luego de la votación, hechos que ya denunció a la PDI. “Me parece que no podemos normalizar que una persona con opiniones distintas, sea cual sea su postura política, esté expuesta a amenazas”, sentenció al respecto la senadora.

“Lo primero que me extraña es que se hayan sorprendido de mi decisión, ya la había planteado públicamente y había planteado los motivos”, argumentó ante las duras críticas que ha recibido de algunos representantes de la oposición. “Las tres primeras discusiones de los retiros son absolutamente distintas a la de este cuarto, después de que generamos el IFE en forma universal como ayuda para la pandemia“, consignó Goic, añadiendo que “en mi vida he tratado siempre de ser coherente”.

En cuanto al impacto de su decisión en la campaña presidencial de Yasna Provoste, quien coordinó a la bancada DC para votar a favor del proyecto, Goic aseguró que “yo siempre he tenido una postura distinta”, señalando de manera personal que con esto “no se juega la candidatura de Yasna Provoste, que además es mi candidata”.

“Aquí se ha caído en una trampa, que no ha permitido desplegar un programa de gobierno que es bastante contundente, yo lamento eso”, destacó la senadora, “porque el futuro del país no se juega en esta votación”. Además, sentenció que si el cuarto retiro “fuera solamente una decisión política, me parece que sería un poco cara para el país, miren lo que está pasando con los fondos de pensiones”.

En ese sentido, su postura está por mejorar el sistema de pensiones en vez de seguir sacando retiros: “¿Por qué no utilizamos ese tiempo en sacar adelante la reforma de pensiones? La ley larga, que despachamos hace mucho rato de la comisión de Trabajo, si no me equivoco en abril, y hoy se encuentra en la comisión de Hacienda”.

Incluso manifestó que “hay muchos elementos en los que estamos de acuerdo: En que tiene que haber un piso universal, que en este programa es de $225 mil, la capitalización individual, un 10% que es administrado por entes distintos a las AFP pero que son propiedad de los trabajadores y un componente colectivo con el aumento de la capitalización”.

Consultada por las duras palabras con las que se refirió la presidencial del Nuevo Pacto Social a Goic tras su rechazo al proyecto de cuarto retiro, la senadora puntualizó que “no voy a polemizar con Yasna Provoste, ambas somos senadoras y nos hemos ganado el derecho de estar aquí y también de actuar en conciencia”, insistiendo en que “no podemos en democracia tratar de anular al que piensa distinto, no es esa la sociedad en la que yo creo”.

“Me parece riesgoso que las decisiones políticas se hagan en función de lo que dice Twitter o anticipando la funa que vas a tener“, sentenció la senadora, añadiendo que “creo que es una responsabilidad de la política, de nosotros aquí en este parlamento, el abrir canales de comunicación con la gente”.