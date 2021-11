La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) haber recibido amenazas por votar contra el proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales.

En entrevista con Canal 13, la parlamentaria acusó: “he recibido amenazas. No tengo ningún problema en enfrentar la crítica, hasta los insultos, uno entiende que está expuesta públicamente. Lo que no voy a aceptar son las amenazas y cada una de ellas las hemos denunciado ante la PDI”.

Goic también aprovechó el espacio para responder el emplazamiento que le hizo el diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca, quien la apuntó como defensora de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) luego de no respaldar el proyecto de reforma constitucional, el cual fue rechazado en su idea de legislar por la Sala del Senado.

En la instancia, Ilabaca dijo que “la unidad (de la oposición) no primó en el Senado, porque una senadora le dio a la espalda a los chilenos y a las chilenas, porque una senadora lamentablemente no escuchó lo que los chilenos y las chilenas en cada uno de los barrios de Chile hoy día están pidiendo. Eso lo que sucedió hoy día aquí en el Senado”.

“Les dieron la espalda a los chilenos, se sacaron las caretas y hoy día una senadora se la sacó, y sería bueno que explicara por qué se la sacó, por qué está al lado de la AFP, por qué no está al lado de los millones de chilenos que hoy día están esperando”, agregó el diputado.

Al respecto, Goic dijo al medio citado que “es inaceptable que normalicemos que, si no votas así, entonces eres objeto de amenaza, amenazan tu casa, a tu familia o vas a tener la funa”.

“En este país mucha gente dio su vida para recuperar la democracia y eso, justamente, el derecho a poner argumentos sobre la mesa. Hoy día un diputado además que decía con una liviandad ‘lo que pasa es que ella rechazó, porque defiende a las AFP’. Yo emplazo a ese diputado a que busque una sola frase en donde yo haya defendido al sistema de AFP”, continuó.

“Muy por el contrario, hice una propuesta que es sensata para terminar con el sistema AFP, que es sensata y que es responsable, porque nosotros terminar -como quiero yo hacerlo- con el sistema de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores, que es lo que se está haciendo hoy día por algunos”, sentenció.