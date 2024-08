“Fue un autogolpe”: El socialista José Miguel Insulza arremete contra Maduro y afirma que “nadie en el mundo cree que ganó la elección”

El parlamentario aseguró que "hasta los que felicitaron a Maduro en los primeros días, China, Rusia y otras, no volvieron a hablar nunca del tema. No han vuelto a hablar del tema".

El senador socialista chileno, José Miguel Insulza, arremetió con todo en contra de Nicolás Maduro y aseguró que “nadie en el mundo cree que ganó la elección”.

El destacado dirigente del Partido Socialista (PS) cuestionó el hecho de que “Maduro salió a decir que las iba a mostrar (las actas) y no las mostró. Y, por lo peor, todavía al día siguiente, citando a San Juan, el Evangelio de San Juan, dijo ‘dichosos los que creen, sin haber visto’. Es casi una grosería, francamente”.

“Si esto fue un fraude, repito. Además, fue un golpe de Estado perpetrado por la persona que está en el poder. Un autogolpe, se dice”, agregó en Hoy es Noticia, con Matilde Burgos.

“Ellos dijeron ‘no, no importa, no recibimos a la Unión Europea, no recibimos a la OEA, porque tenemos a las Naciones Unidas y al centro Carter’. Y al centro Carter y a las Naciones Unidas les dieron un portazo. Y les dijeron que se habían robado la elección”, complementó el senador socialista.

Finalmente, el parlamentario aseguró que “hasta los que felicitaron a Maduro en los primeros días, China, Rusia y otras, no volvieron a hablar nunca del tema. No han vuelto a hablar del tema. Y eso es bueno, porque realmente nadie en el mundo cree que Maduro ganó la elección”.