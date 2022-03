Diversas reacciones han generado los nombramientos de embajadores por parte del presidente Gabriel Boric. El martes, la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica) lamentó las nominaciones en organismos multilaterales, acusando que “se evidencia la mantención de criterios de nombramiento por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales“.

Las críticas también han llegado desde políticos del oficialismo. El ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó los nombramientos de Paula Narváez (ONU), Bárbara Figueroa (Argentina) y Sebastián Depolo (Brasil), y sostuvo que “parece que el único requisito para ser embajador era haber perdido una elección”.

¿Sebastian Depolo Embajador de Brasil? Parece que el UNICO requisito para ser embajador era haber perdido una elección. Puros premios de consuelo — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) March 22, 2022

En la misma línea, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, calificó como “impresentable el nombramiento de Bárbara Figueroa”, y el diputado de RN Diego Schalper pidió “no más improvisación y cuoteo”.

Una nueva designación que no se entiende: ¿Cuál sería el argumento para que Bárbara Figueroa de la CUT sea embajadora de Chile en país clave como Argentina? No más improvisación y cuoteo por favor! RT para exigir a @gabrielboric que corrija este error! — Diego Schalper (@Diego_Schalper) March 22, 2022

Impresentable nombramiento de Bárbara Figueroa en Argentina, una persona conocida por su falta de diplomacia en la discusión política. Además, es conocida la tensión histórica entre el PC y el Justicialismo. Esto es meter un pelo en la sopa en el peronismo — Rojo Edwards Senador RM (@RojoEdwards) March 22, 2022

Los cuestionamientos a las designaciones llegan luego que, en conversación con CNN Chile el pasado 13 de marzo, Mónica Rincón le recordara al presidente: “El 14 de octubre de 2021 dijo que las embajadas no podían ser premio de consuelo, que tenían que responder a una política exterior y que no podían ser el premio porque no ganaste una elección”.

“¿Las embajadas van a ser un premio de consuelo?”, preguntó la conductora al mandatario. “No van a ser un premio de consuelo“, aseguró el jefe de Estado.

El presidente Boric aseguró en dicha instancia que “a quienes vamos a designar va a ser en función de su mérito, trabajo y desempeño“.

Defensa de Cariola

En respuesta a los cuestionamientos que ha recibido en particular Bárbara Figueroa, la diputada del PC Karol Cariola defendió el nombre de la ex dirigenta de la CUT.

“Es una dirigenta social y política que tiene todas las condiciones para poder jugar cualquier rol en este país y me parece muy lamentable la misoginia que se da a propósito de cuestionamientos al rol que una mujer dirigenta social y política tiene”, aseveró.

