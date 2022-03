Este lunes, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Giorgio Jackson, ofreció un punto de prensa junto a la senadora Fabiola Campillai, para anunciar que el gobierno pondrá en suma urgencia el proyecto de amnistía a los presos del estallido. Tras la noticia, la actual oposición no tardó en condenar los planes y acusando que hace solo días el ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió perdón a vecinos y locatarios de la zona cero. Quienes hasta ahora se han pronunciado ha sido el diputado Andrés Longton (RN) junto a los senadores Iván Moreira (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rojo Edwards (Republicanos), quien incluso anunció que recopilará formas para interpelar a la ministra del Interior.

El senador Moreira, jefe de la bancada UDI, sostuvo que “el gobierno, obligado por la extrema izquierda, pone urgencia a un proyecto de ley que no cuenta con los votos necesarios en el Senado para su aprobación, dado que este sería un verdadero premio para los delincuentes y violentistas del estallido social“, destacando que “en el propio oficialismo hay distintas miradas, porque sería una señal de impunidad“.

Proyecto de ley de amnistía.

Por su parte, el senador Edwards, presidente del Partido Republicano, indicó que “esto es inaceptable, mañana mismo nuestro partido iniciará el proceso de recolección de firmas para interpelar a la ministra del Interior“.

Asimismo, sentenció sobre el gobierno que “su primera urgencia es liberar delincuentes, no son las pensiones, la salud o el desempleo” agregando que a las pymes, que hace muy pocos días les pidieron disculpas y le permitieron un bono, hoy les muestran su verdadera cara: Anuncian suma urgencia para indultar a personas que las saquearon, las quemaron, ellos destruyeron locales comerciales, quemaron iglesias, amenazaron a quienes no querían bailar a su ritmo, intentaron quemar vivos a carabineros“. En esa línea, remarcó que “una vez más el gobierno se puso del lado de los delincuentes y no de las víctimas, de esta forma, se hace muy difícil colaborar“.

En tanto, el senador Cruz-Coke, señaló que “parece inaceptable que mientras el gobierno, a través del ministro Grau, le pide perdón precisamente a los habitantes de la zona cero, a los locatarios que han sufrido incendios, saqueos, bombas molotov, el ministro Jackson esté impulsando una ley de indulto a los delincuentes que han producido precisamente esa violencia y ese sufrimiento”. También advirtió que “no aceptaremos esto y vamos a pelear con toda la fuerza del mundo para no revictimizar a esos vecinos, a esos locatarios, a esos emprendedores que han sufrido un verdadero infierno desde el 18 de octubre en adelante y del cual hoy el gobierno quiere hacerse cómplice“.

Finalmente, el diputado Longton consignó que “encontramos contraproducente y una señal muy negativa la que está dando el gobierno y que ha sido reiterada en el último tiempo, respecto a dar señales a los victimarios y no dar ninguna señal de protección a las víctimas“. Así, manifestó, “al darle urgencia al proyecto de indulto a los presos del estallido social, lo único que hace es continuar con esta sensación de impunidad y la de desprotección que están viviendo las víctimas”.