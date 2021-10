Continúan las declaraciones cruzadas entre el gobierno y los candidatos de oposición, luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado lunes durante el segundo aniversario del estallido social. Desde el Ejecutivo han pedido retirar el proyecto de indulto a los presos o, directamente, votar para rechazarlo en el Congreso.

CNN Chile conversó de este tema y también de la carrera presidencial con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, quien comenzó aclarando que “este es un proyecto hecho por senadores, por lo cual ni el Ejecutivo ni ningún otro parlamentario podría retirarlo, salvo los autores que son la senadora Allende, senadora Muñoz, senadora Provoste y los senadores Latorre y Navarro”.

Asimismo, agregó que “este es un proyecto que confunde algo que es fundamental y que ellos lo disfrazan de un indulto en circunstancias que es una amnistía“. Al respecto, Undurraga sentenció que “llegó el momento de que toda la ciudadanía tenga claro quienes son las personas y los candidatos a la presidencia que están a favor o en contra de amparar los actos violentistas, que no solo vivimos en la jornada anterior sino durante todos los viernes en la zona cero desde el 18 de octubre de 2019″.

Específicamente sobre la postura de los presidenciables en el tema, el parlamentario señaló que “hay candidatos que han sido claros y hay otros candidatos que solo han twitteado teniendo en las manos la posibilidad de enmendar y de generar un clima pro paz y no pro violencia”. Junto a eso, indicó que “no deberían haber dos voces, pero aquí hay mucha tibieza respecto al tema“, en referencia a las opiniones opuestas que han criticado los hechos de violencia del pasado lunes, pero no consideran lo mismo en cuanto a los sucedido el 2019.

“Hay dos candidatos a la presidencia, Gabriel Boric, que tiene un representante en el Senado autor del proyecto, Juan Ignacio Latorre, y otra que es autora propiamente tal [Yasna Provoste]”, manifestó Undurraga y destacó que “si ambos candidatos, como señalan a través de la prensa o de tweets, condenan estos actos de violencia, bueno, aquí tienen un instrumento para que efectivamente todos sepamos que ellos están en contra de la violencia y que la gente que está haciendo actos delincuenciales y terroristas, tendrían que estar en la cárcel”.

Distinto es, advirtió Undurraga, “si es que las personas en los Tribunales de Justicia no las consideran culpables”, no obstante, puntualizó, “aquí nos estamos inmiscuyendo como parlamento“, debido a que “primero, hay una investigación en curso, segundo, quienes deciden son los Tribunales”.

Con respecto a la candidatura de Sebastián Sichel, el abanderado presidencial de Chile Podemos+, Undurraga asumió que “hoy las encuestas no nos favorecen”, sin embargo, consideró que “las encuestas son una guía, uno tiene que tomarles atención, pero no me cabe duda que no son una solución”. Además, no quiso adelantar si apoyaría a José Antonio Kast en caso de llegar a una segunda vuelta, puesto que su concentración estaría en trabajar para el triunfo de Sichel.

En cuanto a las acusaciones hacia Sichel, sobre el financiamiento irregular de su campaña como diputado el 2009, Undurraga afirmó que “me parece que abren una forma de hacer política a la que no estábamos acostumbrados en Chile” y manifestó que podría afectar de una forma negativa al ejercicio político nacional.

Finalmente, el diputado de Evópoli tuvo duras opiniones con respecto a uno de los candidatos presidenciales, Franco Parisi, de quién señaló que “nadie va a votar por un candidato que está haciendo su campaña desde EE.UU; Si es así, entonces tenemos que revisar la cultura cívica del país”