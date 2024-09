Fernando Paulsen y crisis en los ELEAM: “Ojalá las cosas se hagan y rápido, ya que hablamos de gente que no tiene mucho tiempo”

El conductor de CNN Chile Radio reflexionó sobre la crisis que enfrentan los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) a lo largo del país. “Son sus madres, sus padres, sus abuelos, y desde ese punto de vista una crisis en los ELEAM es una crisis en el sector que más pavimentó la llegada de ustedes a donde están”, dijo.

¿Saben ustedes lo que son los ELEAM? Es la sigla para Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores. En Chile a veces se le simplemente moteja como asilo de ancianos, lo que minimiza su amplia actividad.

Desde instituciones como el Hogar de Cristo, que a propósito anunció que va a cerrar ese refugio, hasta, por ejemplo, todo tipo de establecimientos públicos a lo largo del país que atienden a cerca de medio millón de personas mayores en Chile.

Los ELEAM están pasando una situación tremendamente delicada por la falta de recursos y por problemas de poder cumplir con muchas normas que hace rato necesitan ser actualizadas.

Ni hablar de sus listas de espera. Una cosa es que tengan listas de espera las personas que son más jóvenes y que eventualmente pueden esperar, pero son listas de espera a quienes ya no pueden esperar.

El caso es que muchos centros han empezado a cerrar por falta de recursos a pesar del apoyo del Estado, afectando directa o indirectamente a medio millón de adultos mayores a lo largo del país.

El problema incentiva la instalación de ELEAM informales, que no pueden ser revisados, que no se sabe exactamente si es que están cumpliendo con la atención debida. Estamos hablando de afectados que ya no tienen capacidad de recurrir a pagar por un hogar, que ya no pueden en muchos casos valerse por sí mismos.

Una crisis de esta envergadura en la población que ya no genera recursos para su mantenimiento, parece más un castigo que un condoro legislativo. Ojalá que las cosas se hagan y rápido, porque estamos hablando de gente que no tiene mucho tiempo, pero rápido; son sus madres, sus padres, sus abuelos, y desde ese punto de vista una crisis en los ELEAM es una crisis en el sector que más pavimentó la llegada de ustedes a donde están.