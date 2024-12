Experta da consejos: ¿Cómo comenzar a invertir y cuáles son los mejores instrumentos para ahorrar?

En entrevista con CNN Chile, la creadora de contenido Romina Capetillo conversó sobre su nuevo libro “No basta con ahorrar, hay que invertir”. “Hay muchos mitos, se cree que las inversiones son solo para gente que tiene plata, que tiene estudio, pero no es así”, agregó.

En un mundo donde la incertidumbre económica parece no dar tregua, aprender a invertir y ahorrar se ha convertido en una necesidad para asegurar un futuro financiero estable.

Dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones y el ahorro puede parecer desafiante. Sin embargo, con los conocimientos y estrategias adecuadas, cualquier persona puede comenzar a tomar el control de su economía personal y poner en marcha un plan que se adapte a sus objetivos a corto y largo plazo.

¿Qué dicen los expertos?

En entrevista con CNN Chile, la creadora de contenido Romina Capetillo conversó sobre su nuevo libro No basta con ahorrar, hay que invertir. “Acá me apoyo de mi historia, como también de los conocimientos que he ido adquiriendo con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero (…) para que no sea una lectura quizás tan técnica, que eso es lo que en general a las personas aleja de leer sobre estos temas que están asociados a muchos tecnicismos”.

“La idea es que cualquier persona pueda agarrar este libro y (…) aprender algo relacionado con el mundo de la inversión. Encuentro que es demasiado importante pasar del ahorro a la inversión, es la forma que tenemos de acelerar el proceso, de hacer crecer nuestro dinero, y es más fácil de lo que se piensa. Hay muchos mitos, muchas creencias de decir ‘no, las inversiones son solo para gente que tiene plata, que tiene estudio’, pero no es así”, agregó.

Mira la entrevista completa