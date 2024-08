Candidatos a Providencia de todos los sectores expresaron un balance positivo de la gestión de Matthei

En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate de CNN Chile, la periodista Mónica Rincón consultó a los tres candidatos: el exministro Jaime Bellolio, Macarena Fernández y Drazen Markusovic, sobre cómo evalúan la gestión en la comuna de Providencia.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, enfocada en las elecciones municipales, se conversó con los candidatos que disputarán la alcaldía de Providencia.

En la sección de tarjetas, la periodista Mónica Rincón les consultó a los tres candidatos si consideran que Evelyn Matthei ha sido una buena alcaldesa para la comuna.

“Tengo mis matices, habría puesto un color naranjo porque, claro, uno puede ver—y yo siendo concejala he visto—cómo los vecinos de Providencia valoran que se hayan arreglado todas las plazas, que las calles estén limpias y que el 1414 funcione, pero creo que es necesario empezar a pensar en el futuro”, inició el debate Macarena Fernández, concejala y militante del Frente Amplio.

Por su parte, Drazen Markusovic complementó que, dentro del balance, Matthei ha tenido una buena gestión en materia de medioambiente, cultura, arte y deporte. No obstante, enfatizó: “Me enfoco en seguridad y ahí está deficiente. Incluso los delitos de mayor connotación social han aumentado desde el año 2021”.

El legado de Matthei

Jaime Bellolio, exvocero de Gobierno, es la carta de Chile Vamos y de la actual jefa municipal para asegurar la continuidad del mando. “Yo creo que Evelyn Matthei ha sido una excelente alcaldesa. Me siento profundamente orgulloso de poder seguir la posta y continuar el trabajo de Matthei. Cuando conversamos con ella en enero al respecto, fue una grata sorpresa, y por eso me he preparado durante todo este tiempo para mantener ese estándar de vida buena que hoy existe. Pero esa vida buena es algo que se tiene que defender”, afirmó.

Asimismo, reiteró: “Para mí, ella es un ejemplo a seguir, sin duda, en lo que es una buena gestión municipal”.