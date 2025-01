“Ese antes y después es una caricatura nomás”: Cruz-Coke responde a Squella sobre la relación entre Chile Vamos y Republicanos

El senador Luciano Cruz-Coke se refirió a los dichos del presidente del Partido Republicano en CNN Prime, tras sus críticas por la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo. Por otro lado, abordó la irrupción de Johannes Kaiser y la candidatura de Evelyn Matthei.

Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli, abordó el debate generado por el acuerdo en la reforma de pensiones tras las indicaciones presentadas por el gobierno y la aprobación de la idea de legislar en la Cámara Alta.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó que esta negociación “marca un antes y un después” en la relación política con Chile Vamos, aludiendo a que replican lo ocurrido durante el estallido social al “entregar la Constitución”, Cruz-Coke desestimó estas críticas.

El senador de Evópoli aseguró que su colectividad en ningún momento entregó la Constitución y recordó que el Partido Republicano tenía la mayoría en el segundo proceso constitucional. “Si no supieron sacarlo adelante, creo que, en estricto rigor, los que la entregaron fueron ellos, solo para permitirme una ironía respecto de lo que él mismo dice”, comentó.

Además, señaló que Squella parece olvidar que José Antonio Kast, en su rol como diputado, votó a favor del seguro de invalidez y cesantía. “Yo le tengo mucho cariño a Arturo y a José Antonio humanamente, pero creo que no se puede aprovechar políticamente un tema que es bastante serio“, añadió.

Cruz-Coke destacó también el trabajo realizado durante más de un año junto al presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma, y el líder de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, apoyados por un equipo de expertos que han elaborado informes contundentes sobre la viabilidad de la reforma.

“Hemos llegado a un acuerdo razonable. No es el mejor acuerdo del mundo, sin duda, tiene reparos y hay cosas que hubiera hecho de manera distinta. Y probablemente el gobierno también ha tenido que hacer sacrificios”, concluyó.

#CNNPrime | Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli, por acuerdo en pensiones: “Estamos frente a un acuerdo bien pensando y bien fundamentado técnicamente”@tv_monica

“Ese antes y después es una caricatura”

Respecto a los dichos de Squella y su afirmación sobre un “antes y después” en la relación política con Chile Vamos, el senador Cruz-Coke aclaró que su crítica apunta a la visión del líder republicano.

“No sé dónde está el antes y después. Nosotros apoyamos a José Antonio Kast con bastante sacrificio en la segunda vuelta electoral, creo que fuimos bastante leales. Ellos, en cambio, no quisieron nunca más, por identificar su proyecto, ni siquiera listas conjuntas para elecciones, como las de gobernadores. Han señalado que van a ir a primera vuelta, que no quieren sumarse a una primaria, y probablemente irán en una lista parlamentaria propia. Entonces, ese antes y después es una caricatura nomás“, afirmó el senador.

Cruz-Coke destacó que el aprovechamiento político y la caricaturización se producen en momentos de balances políticos, especialmente cuando las candidaturas no lideran las encuestas y necesitan un impulso mediático.

“No se puede aprovechar cualquier circunstancia. Creo que debemos ser extremadamente serios. Yo trato de serlo y no ser ofensivo. Lo que he visto, en cambio, es un aprovechamiento con bastante violencia, al menos en redes sociales, utilizando pequeñas cuñas para obtener ventaja política. Eso no me gusta”, subrayó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si la reciente aparición de Johannes Kaiser superando a Kast en la encuesta Cadem está condicionando la postura de Republicanos, Cruz-Coke respondió: “Probablemente, me imagino que sí. Creo que hay un mundo que vive mucho de las redes sociales, que son propias también de una polarización y de un sistema político fragmentado que tenemos que solucionar”.

En cuanto a Kaiser, el senador destacó que su irrupción es novedosa, al ser alguien que proviene del mismo círculo que Kast, recordando su pasada militancia. “Esto probablemente los obliga a tomar este tipo de posiciones que creo son… maniqueas”, concluyó.