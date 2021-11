En una ceremonia en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera firmó la promulgación de la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, nueva normativa que comenzará a regir en un año.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, afirmó que esta ley “es una gran noticia”. “Era algo muy anhelado por miles de madres de nuestro país y también por millones de niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados durante décadas por la falta de responsabilidad parental”.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad recalcó que, para muchos padres, el no pagar las pensiones de alimentos “era a costo cero y no les daba ningún tipo de cargo de conciencia”. “En cambio, sí sentían mucho temor cuando caían en Dicom por el no pago a una casa comercial”.

“Eso es lo que queremos revertir hoy con este proyecto de ley que tramitamos junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y con el apoyo de la sociedad civil, la academia y parlamentarios de forma transversal tras estudiar legislaciones comparadas donde la realidad es distinta”, agregó.

Zalaquett recalcó que el Registro Nacional de Deudores de Alimentos “viene a entorpecer la vida cotidiana de aquellos que no quieran cumplir con su deber básico con sus hijos e hijas”. La nueva base de datos será administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

La ministra explicó que el registro dará cuenta de quienes adeuden tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas, exponiéndose a sanciones que afectarán créditos, devoluciones de impuestos, compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones, además de licencias de conducir y pasaportes.

“Una vez que está en el registro, esa persona no va a poder renovar su carnet de conducir ni su pasaporte, no va a poder recibir beneficios del Estado de Chile (…) Si quiere vender un inmueble o automóvil, se le va a retener un porcentaje de esa venta para pagar lo que debe con sus hijos”, especificó.

Respecto a la situación del candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien tendría deudas impagas por concepto de pensión alimenticia, la ministra afirmó que existe un acuerdo con el Senado “para hacer una modificación a la Constitución” con el fin prohibir que una persona que tiene deudas se presente a un cargo de elección popular.