El diputado del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic salió a defender al presidente Gabriel Boric tras su discurso en la ceremonia de homenaje del fallecido expresidente Sebastián Piñera, y sostuvo que, como sector, fueron injustos sobre la manera en cómo el gobierno anterior estaba manejando la pandemia del COVID-19.

¿Qué pasó?

Durante la ceremonia de reconocimiento de Estado que se realizó el viernes en la sede del Congreso en Santiago, el mandatario afirmó que durante la gestión de Sebastián Piñera, “las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”.

Esto causó molestia en algunos sectores del oficialismo. Incluso, las diputadas del Partido Comunista (PC) Lorena Pizarro y Carmen Hertz acusaron negacionismo por parte del presidente.

“Lo que sí fue bastante ‘más allá de lo justo y razonable’ fueron los asesinatos, las mutilaciones durante el mandato de Sebastián Piñera”, dijo la Pizarro y añadió que el discurso del jefe de Estado estuvo “cargado de negacionismo” y lo consideró “incomprensible”.

Por su parte, la diputada Hertz sostuvo que “lo que fue mucho más allá de ‘lo justo y razonable’ fue haber sido (Piñera) el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones de los derechos fundamentales durante la revuelta popular”.

“Pretender que el expresidente Piñera utilizó ‘siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos’ es una forma de negacionismo. Como sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas”, añadió.

Defensa de Mirosevic

En entrevista con CNN Chile, el diputado Mirosevic comentó este sábado no saber por qué genera tanta polémica el pronunciamiento del mandatario, y que, a su juicio, “estuvo bien” en sus palabras.

“Es evidente que el gobierno de Sebastián Piñera cometió errores, pero nosotros como oposición también los cometimos y en eso hay que ser franco para reconocerlo. Por ejemplo, respecto del manejo de la pandemia del COVID-19, nosotros fuimos particularmente duros y a juzgar por lo que finalmente sucedió, creo que fuimos particularmente injustos respecto de esa manera en que el gobierno estaba tratando el manejo de la pandemia”, argumentó.

De este modo, el líder liberal sostuvo que no es dramático reconocer aquello. “Por el contrario, creo que enaltece la figura del presidente Boric cuando lo reconoce en público y además en un escenario como este de un funeral de Estado. Al final, creo que la sensación que hay en la sociedad chilena después de este funeral, es que la República estuvo a la altura”, añadió.

Mirosevic también pidió no dejar solo al mandatario en esta reflexión y, considerando, que si uno tiene “un poco de honestidad intelectual no le costaría tanto llegar a esa conclusión”.

No obstante, también pidió dicha “honestidad intelectual” a aquellas personas que colaboraron en las administraciones presidenciales de Sebastián Piñera: “Reconozcan los errores que ellos también cometieron”.

“Decir que Boric es negacionista me parece una exageración”

Finalmente, Vlado Mirosevic abordó las declaraciones de las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz. “Yo no lo comparto. Decir que el presidente Boric es negacionista me parece una exageración completa, sinceramente. El presidente Boric no está diciendo que en Chile no se violaron los derechos humanos”, indicó.

De hecho, comentó que organismos internacionales Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Naciones Unidas también concluyeron que hubo violación a los derechos fundamentales durante el estallido social. “Me parece el presidente Boric no está negando la violación de derechos humanos”, reiteró.

“Por lo tanto, cómo podría ser negacionista. En ningún caso. Yo no comparto, creo que son críticas que son poco razonables”, concluyó.