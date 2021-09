El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer los resultados de su última encuesta, cuya aplicación se realizó entre el 25 de julio y el 1 de septiembre, justo antes de las primarias legales y previo a la consulta ciudadana de Unidad Constituyente.

En conversación con CNN Chile, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, catalogó a la consulta como “el último gran termómetro” de las campañas presidenciales.

Carrera presidencial

En esta oportunidad, la CEP reveló que un 13% prefiere que el próximo presidente de Chile sea Gabriel Boric, seguido por Sebastián Sichel (11%) y Yasna Provoste (6%). No obstante, un 50% de los consultados dijo no saber o prefirió no contestar.

“Es un desafío no menor, porque tienen que convocar a esa gran parte de la ciudadanía a votar. (…) Las puertas están abiertas para que las distintas candidaturas tengan impacto“, afirmó el decano.

Duval indicó que, dado el alto número de indecisos, existe un “escenario incierto” sobre los resultados que se puedan dar en noviembre. Aquello “le deja a todos los candidatos, incluidos los con porcentajes muy bajos, una opción de crecimiento“.

En paralelo, advirtió que la ciudadanía suele tomar posición en sus preferencias de manera “muy rápida y distinta” e hizo la comparación con los resultados de abril, cuando el candidato que hoy lidera era el antepenúltimo de la lista.

El especialista enfatizó en la importancia de los debates entre los candidatos para sumar votantes, pero apuntó a que la discusión se dé con una “estrategia mucho más desplegada de todos”. En esa línea, dijo que los debates que se hagan en los medios “son importantes”.

“Ahí se va a ver cuáles son las estrategias, los programas, las cualidades de los candidatos y sus propuestas para el futuro”, añadió.

Mejores evaluados

“Yo creo que Paula Daza es la cara —yo diría— amable, que comunica adecuadamente. Ha ganado credibilidad y eso se refleja en todas las encuestas de opinión”, expuso el académico en relación a la subsecretaria de Salud Pública, quien lidera el listado de los personajes políticos mejor evaluados, con un 46% de percepción positiva.

“La pandemia se lleva a la salud como protagonista”, argumentó Duval, pues tres de las cinco autoridades en este respecto corresponden a aquella área: a Daza se suman el ministro de Salud, Enrique Paris, e Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, ambos con 35% de evaluación favorable.

Aprobación presidente de la República

El presidente Sebastián Piñera continúa con bajos números respecto de su aprobación. En concreto, un 68% desaprueba su gestión y, en contraste, un 16% la respalda.

Para el experto, el trabajo de los gobiernos en su última etapa corresponde a funciones más bien administrativas, por lo que pierden protagonismo de la acción política, no obstante, considera que “es una muy baja aprobación“.

Convención Constitucional

Respecto al órgano que agrupa a los personeros encargados de escribir una nueva Constitución, el experto destacó la “adhesión a la democracia”, dado que un 62% de los consultados indicaron estar a favor de que los constituyentes privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder en sus posiciones, a diferencia de un 26%, que prefiere que los delegados defiendan sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos.

Por otra parte, un 24% declaró tener confianza en la Convención Constitucional. “Está comenzando en un buen pie respecto al resto, es una buena valoración“, cerró Duval.