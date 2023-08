El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, se refirió a la renuncia que aceptó a los tres altos funcionarios de la institución, cuyos nombres están ligados al marco de una de las aristas del denominado Caso Convenios: “Estoy con sentimientos encontrados (…), esta salida tiene que ver con la responsabilidad política y los desafíos que tenemos que afrontar“.

“Me hago cargo de mi responsabilidad por no haber estado al tanto de esto (…), se hacen urgente dos cosas, colaborar con la acción de la justicia y elevar los estándares para no volver a ser vulnerable a personas corruptas e inescrupulosas“, añadió en entrevista con CNN Chile.